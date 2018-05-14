"Ростелеком" в Барнауле поддержал детский "Бессмертный полк". Фото: Тимофей Даудрих. "Ростелеком" в Барнауле поддержал детский "Бессмертный полк". Фото: Тимофей Даудрих. "Ростелеком" в Барнауле поддержал детский "Бессмертный полк". Фото: Тимофей Даудрих. "Ростелеком" в Барнауле поддержал детский "Бессмертный полк". Фото: Тимофей Даудрих. "Ростелеком" в Барнауле поддержал детский "Бессмертный полк". Фото: Тимофей Даудрих. "Ростелеком" в Барнауле поддержал детский "Бессмертный полк". Фото: Тимофей Даудрих. "Ростелеком" в Барнауле поддержал детский "Бессмертный полк". Фото: Тимофей Даудрих. "Ростелеком" в Барнауле поддержал детский "Бессмертный полк". Фото: Тимофей Даудрих.

Сорок участников с пяти до шестнадцати лет под легендарную "Катюшу" прошли с портретами героев Великой Отечественной войны по центральной площади города в сопровождении родителей, волонтеров и организаторов шествия. На штендерах, которые несли дети, – их прадеды-фронтовики, а также известные маршалы-орденоносцы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, символы героизма Зоя Космодемьянская и Олег Кошевой, пионеры-герои Валера Волков и Володя Дубинин, алтайские ветераны, в честь которых названы улицы Барнаула.

Финалом акции детский "Бессмертный полк" стал уличный концерт. С импровизированной сцены дети читали стихи, танцевали, пели песни военных лет. Рядом работала полевая кухня, действовала фотозона в стиле военных лет. На память о празднике каждый ребенок получил в подарок плакетку с собственной фотографией и подписью "Участник Бессмертного полка".

Организатором и идеологом детского "Бессмертного полка" выступил Игорь Якуба, общественный деятель, директор барнаульского музея "Ларец счастья". Сформировала колонну общественная благотворительная организация "Доброе сердце". "Ростелеком" совместно с еженедельником "Аргументы и факты" помогли изготовить фотопортреты героев войны, приобрести пилотки, георгиевские ленты, обмундирование, организовать праздничный концерт и отдых детей в городском парке.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":