"Ростелеком" в Барнауле поддержал детский "Бессмертный полк".

"Ростелеком" в День Победы помог организовать в Барнауле детскую колонну "Бессмертного полка". Впервые в торжественном шествии участвовали дети из малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и воспитанники детского дома № 2 городского поселка Новосиликатный.
Сорок участников с пяти до шестнадцати лет под легендарную "Катюшу" прошли с портретами героев Великой Отечественной войны по центральной площади города в сопровождении родителей, волонтеров и организаторов шествия. На штендерах, которые несли дети, – их прадеды-фронтовики, а также известные маршалы-орденоносцы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, символы героизма Зоя Космодемьянская и Олег Кошевой, пионеры-герои Валера Волков и Володя Дубинин, алтайские ветераны, в честь которых названы улицы Барнаула.
Финалом акции детский "Бессмертный полк" стал уличный концерт. С импровизированной сцены дети читали стихи, танцевали, пели песни военных лет. Рядом работала полевая кухня, действовала фотозона в стиле военных лет. На память о празднике каждый ребенок получил в подарок плакетку с собственной фотографией и подписью "Участник Бессмертного полка".
Организатором и идеологом детского "Бессмертного полка" выступил Игорь Якуба, общественный деятель, директор барнаульского музея "Ларец счастья". Сформировала колонну общественная благотворительная организация "Доброе сердце". "Ростелеком" совместно с еженедельником "Аргументы и факты" помогли изготовить фотопортреты героев войны, приобрести пилотки, георгиевские ленты, обмундирование, организовать праздничный концерт и отдых детей в городском парке.
Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":
— Важно, чтобы наши дети чувствовали сопричастность с великим праздником. Знали имена героев своей семьи, имена прославленных полководцев, своих ровесников – маленьких партизан, "сыновей полка". Поэтому мы поддержали шествие и сделали так, чтобы участники акции надолго запомнили это событие.
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