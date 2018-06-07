"Ростелеком" в Барнауле продемонстрировал облачные услуги на выставке для предпринимателей

Менеджеры по продажам "Ростелекома" показывали участникам выставки возможности и преимущества услуги "Видеонаблюдение": легкость управления камерами и просмотра видео на сайте или через мобильное приложение. IP-камеры, установленные в торговом зале или офисе, помогут повысить качество обслуживания и прозрачность бизнес-процессов. Архивы видеозаписей и событий хранятся в ЦОДе компании. Оператор предоставляет оборудование в рассрочку до 24 месяцев.

Сотрудники "Ростелекома" рассказали, как работает "Управляемый Wi-Fi, гостевой беспроводной доступ в интернет с поддержкой авторизации пользователей. Клиент может самостоятельно управлять настройками, кастомизировать приветственную web-страницу, размещая собственную или партнерскую рекламу.

Специалисты компании на большом мониторе демонстрировали "Интерактивное ТВ для бизнеса". "Ростелеком" предлагает 60 телеканалов, 12 из которых в HD-качестве, а также дополнительные сервисы. Например, с помощью сервиса "Управление просмотром" можно ставить эфир на паузу, пользоваться перемоткой, чтобы вернуться к нужному моменту программы.

"Ростелеком" продемонстрировал посетителям выставки услугу "Виртуальная АТС" с многоканальным телефонным номером без географической привязки к месту. Предприниматели могут заказать "красивый" городской или десятизначный номер 8-800, организовать внутреннюю телефонную сеть с короткой нумерацией, добавить распределение вызовов, переадресацию, голосовое меню. Облачную телефонную станцию можно развернуть в течение дня без затрат на оборудование, поскольку сервис размещается на хостинге оператора.

Цифровые услуги "Ростелекома" в пакете с интернетом, экономящим затраты на услуги связи, можно было подключить прямо во время выставки. Пакетное предложение "Быть в плюсе" включает скоростной интернет и услуги "Видеонаблюдение", "Управляемый Wi-Fi", "Виртуальная АТС", "Интерактивное ТВ для бизнеса", сервис "СМС-реклама" на выбор.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала "Ростелекома":

— Цифровые решения "Ростелекома" помогают предпринимателям создавать комфортную среду общения с клиентами, получать обратную связь, контролировать бизнес, а пакетное предложение "Быть в плюсе" экономит время и деньги.

Предприниматели, оставившие заявку на подключение к пакетному предложению "Быть в плюсе", получили шанс поехать на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™*. "Ростелеком" предоставляет им бесплатные билеты на одну из игр чемпионата с бесплатным проездом к месту проведения и обратно.

Подробно об услугах компании можно узнать на сайте rt.ru, в центрах продаж и обслуживания, по круглосуточному бесплатному номеру 8-800-200-3000.

*"Ростелеком" – официальный Региональный спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™.