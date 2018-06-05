"Ростелеком" в Барнауле сделал безопасным интернет в детский праздник.

"Ростелеком" 1 июня организовал волонтерский проект "Безопасный интернет". В парках отдыха и развлечений Барнаула сотрудники компании рассказали детям и родителям о правилах поведения в интернете.
В этот день на праздник приехали сотни детей из Барнаула, пригородной зоны, Новоалтайска и близлежащих сел. Волонтеры из числа сотрудников компании посетили парк Центрального района, парки отдыха и развлечений "Эдельвейс", "Солнечный ветер", "Арлекино" и "Лесная сказка". Сотрудники раздавали детям среднего и старшего школьного возраста цветные буклеты "Безопасный интернет", а учащимся начальных классов – раскраски "Советы киберсветофора". Родителям вручали "Правила безопасного поведения в киберпространстве" с пометкой "обсудите вместе с детьми" и цветной буклет "Безопасно родителям - спокойно детям!".
Волонтеры "Ростелекома" рассказывали школьникам о простых правилах поведения в соцсетях и при обращении с мобильным телефоном. Например, что нельзя подбирать пароли к чужим аккаунтам, использовать противоправный контент и распространять ложные сведения. Подростки получили информацию, как распознать киберпреступника и какие правила соблюдать, чтобы обезопасить себя от преследований в соцсетях.
Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала "Ростелекома":
— Мы предоставляем интернет и также несем ответственность за психическое здоровье детей. В начале учебного года сотрудники "Ростелекома" провели мастер-классы для учащихся барнаульских школ. Позже мы передали в Министерство образования и науки региона 10 тысяч буклетов для старшеклассников, 10 тысяч памяток для родителей и две с половиной тысячи раскрасок для начальных классов. В материалах просто и доступно описано, что делать подростку, если ему поступают угрозы в соцсетях.
"Ростелеком" в течение праздничного дня раздал детям и взрослым четыре тысячи информационных буклетов.
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