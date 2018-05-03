"Ростелеком" в Сибири разработал интерактивный проект о героях Великой Отечественной войны

На ресурсе pobeda.sibnet.ru любой пользователь может написать и разместить на интерактивной карте Победы истории своих родственников-фронтовиков или тружеников тыла, прочитать рассказы о других участниках Великой Отечественной войны. К тексту можно прикрепить портрет ветерана или видео, связанное с военным подвигом. Населенный пункт, где родился или жил герой опубликованной истории, обозначается на карте меткой.

Посетителям сайта доступна викторина "Техника войны": для участия в игре нужно перейти в соответствующий раздел. Правильные ответы добавляют в копилку баллы и открывают новые вопросы. Победители будут определены 10 мая в 15.00.

Николай Зенин,

вице-президент – директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком":

— Интерактивный проект посвящен подвигу отцов, дедов и прадедов, которые победили в Великой Отечественной войне. Таким образом мы сохраняем память о наших близких, изучаем историю военных лет и поддерживаем движение "Бессмертный полк".

В рамках спецпроекта, посвященного Дню Победы, в офисах продаж и обслуживания "Ростелекома" в 16 сибирских городах до 28 апреля включительно принимаются заказы на изготовление табличек с фотопортретами для акции "Бессмертный полк". Адреса всех пунктов приема заявок размещены на сайте pobeda.sibnet.ru во вкладке "Штендер на "Бессмертный полк". Сотрудники "Ростелекома" формируют заказ и передают всю информацию вместе с отсканированным фото и оплатой организации-исполнителю, готовые транспаранты заказчики получат в офисах продаж до 8 мая.