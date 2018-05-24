"Ростелеком" внедрил "Безопасный город" в Сибири.

АПК "Безопасный город" объединил дежурно-диспетчерские, экстренно-оперативные службы и предприятия муниципального хозяйства Горно-Алтайска в единое информационное поле. Комплекс оперативно отрабатывает обращения граждан, анализирует системы мониторинга, обеспечивает прогноз, предупреждение и контроль за устранением последствий кризисных ситуаций и происшествий.

На территории города действуют пост мониторинга уровня воды и метеообстановки, сейсмопост, 15 камер интеллектуального видеонаблюдения, две камеры лесопожарного мониторинга. "Ростелеком" установил для информирования горожан пункт уличного оповещения. Светодиодный экран на проспекте Коммунистическом у парка Победы работает круглосуточно. Голосовым оповещением оборудованы 120 домофонов в 31 многоквартирном доме, где живут почти 10 тысяч человек.

Ольга Сафронова,

глава администрации Горно-Алтайска:

— Сегодня в городе живет 64 тысячи человек, и население постоянно растет. Для нашей территории характерны резкое ухудшение погоды, землетрясения, лесные пожары, подъем уровня воды в реках. В этих условиях горожане требуют от власти более оперативного реагирования. Мы с "Ростелекомом" приложили для создания такой модели управления большие усилия. Уникальность программного продукта в том, что он моделирует и прогнозирует развитие чрезвычайной ситуации, предлагает сценарии реагирования, при которых риски минимальны.

В АПК "Безопасный город" интегрированы и действующие в городе информационные системы, которые контролируют работу отопления, уличного освещения. Комплекс сопряжен с наружным видеонаблюдением, мониторингом транспортных средств и системой "112". В дежурно-диспетчерских и экстренно-оперативных службах Горно-Алтайска организовано двенадцать автоматизированных рабочих мест.

Андрей Бурлаков,

начальник ГУ МЧС по Республике Алтай:

— Горно-Алтайск получил серьезный ресурс для предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть регион: землетрясения, пожары, аварии на объектах коммунального хозяйства. Если процесс станет необратимым, благодаря "Безопасному городу" мы успеем оповестить жителей и экстренные службы, чтобы избежать гибели людей и ликвидировать последствия.

Центр оперативного реагирования АПК "Безопасный город" находится в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС). Каждый житель Горно-Алтайска может передать информацию о происшествии на телефонный номер операторов ЕДДС (38822) 5-12-16 или через интернет-портал www.safecity04.ru. Решение по конкретному обращению, а также оперативную обстановку в городе можно отслеживать в личном кабинете после регистрации на портале.

"Ростелеком" заключил муниципальный контракт с администрацией Горно-Алтайска в декабре 2016 года.

Дмитрий Гуртов,

директор продуктового офиса "Умный город":