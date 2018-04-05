"Росводоканал Барнаул" модернизирует 2-й речной водозабор и совершенствует процесс очистки

На 2-м речном водозаборе поднимается большая часть воды, которая после очистки и обеззараживания поступает горожанам. Здесь вода смешивается с реагентом – флокулянтом – и по двум водоводам подается на очистные сооружения для дальнейшей очистки. Флокулянт необходим для очистки воды от разного рода примесей: песка, мусора. Его количество зависит от качества воды в реке: в паводок значительно повышается мутность, соответственно, увеличивается расход реагента.

Новая система дозирования работает в автоматическом режиме, практически без участия человека. Система регистрирует фактическое качество жидкости, затем в зависимости от данного показателя производится регулировка производительности. Благодаря этому дозирование ведется в жестком соответствии с качеством воды на конкретный момент времени. Чтобы обеспечить автоматическую работу системы дозирования, установлены мутномеры, измерители температуры и расходомеры, в том числе ультразвуковой – для учета расхода обрабатываемой воды. На водозаборе смонтированы специальные насосы-дозаторы, установка для приготовления раствора флокулянта, станция дозирования, флокулятор и тензовесы. Общая стоимость проекта превысила 22 млн рублей.

Дмитрий Масловский,

генеральный директор "Росводоканал Барнаул:

"Это позволит более тщательно контролировать технологические процессы и расход реагента, повысить эффективность процесса очистки воды. Также мы сможем более гибко реагировать на изменения в составе исходной воды, которые происходят в течение года".

В настоящий момент система работает в тестовом режиме. "Время было выбрано не случайно: в паводок меняется состав и качество речной воды, причем каждый день в зависимости от температуры, что требует корректировки доз реагентов для очистки и тщательного контроля за их расходом. Это и позволяет проверить новую систему в действии", - отметил начальник цеха по эксплуатации сооружений по водоподготовке Евгений Комаров.

Сейчас мутность воды в реке превышает 100 мг/л, что в десятки раз выше привычных показателей в непаводковый период. Цветность исходной воды составляет 20 градусов. В этом году ситуация непростая: обычно земля впитывала в себя часть загрязнений и являлась своеобразным дренажем, а сегодня этого не происходит из-за сильного промерзания почвы. Река еще не вскрылась, и температура воды остается низкой, что затрудняет ее взаимодействие с реагентом и хлором. Для обеспечения безопасности и качества их дозы были скорректированы.

Но при этом на выходе с очистных сооружений в разводящую сеть все показатели воды находятся в соответствии с действующими санитарными нормами.

Татьяна Шималина,

начальник центральной аналитической лаборатории "Росводоканал Барнаул":