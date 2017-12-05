"Росводоканал Барнаул" не взимает с должников пеню и штрафы

До конца декабря "Росводоканал Барнаул" проводит акцию "Новый год без долгов". Главная цель мероприятия - повышение платежной дисциплины абонентов.
Жители частного сектора и домов с непосредственной формой управления, имеющие долги, во время проведения акции могут погасить их без штрафов и пени за просрочку. При оплате в декабре 2017 г. всего долга перед водоканалом сумма пени подлежит списанию в полном объеме.
Татьяна Колганова,
коммерческий директор "Росводоканал Барнаул":
Эта акция направлена прежде всего на тех, кто хочет погасить задолженность, но ограничен в средствах. Мы понимаем желание людей вступить в новый год с минимумом долгов и готовы оказать им поддержку в налаживании платежной дисциплины.
Напомним, что сегодня задолженность жителей частного сектора и домов с непосредственной формой управления перед Барнаульским водоканалом превышает 57 млн рублей. Должники регулярно получают оповещения о необходимости оплатить уже оказанные им услуги. Те, кто не сделает это в течение 20 дней, попадает в списки на отключение.
Организатор акции: ООО "Барнаульский Водоканал". Срок проведения акции до 31.12.17. Подробные условия на сайте www.barnaulvodokanal.ru
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.