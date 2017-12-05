"Росводоканал Барнаул" не взимает с должников пеню и штрафы

Жители частного сектора и домов с непосредственной формой управления, имеющие долги, во время проведения акции могут погасить их без штрафов и пени за просрочку. При оплате в декабре 2017 г. всего долга перед водоканалом сумма пени подлежит списанию в полном объеме.

Татьяна Колганова,

коммерческий директор "Росводоканал Барнаул":

Эта акция направлена прежде всего на тех, кто хочет погасить задолженность, но ограничен в средствах. Мы понимаем желание людей вступить в новый год с минимумом долгов и готовы оказать им поддержку в налаживании платежной дисциплины.

Напомним, что сегодня задолженность жителей частного сектора и домов с непосредственной формой управления перед Барнаульским водоканалом превышает 57 млн рублей. Должники регулярно получают оповещения о необходимости оплатить уже оказанные им услуги. Те, кто не сделает это в течение 20 дней, попадает в списки на отключение.

Организатор акции: ООО "Барнаульский Водоканал". Срок проведения акции до 31.12.17. Подробные условия на сайте www.barnaulvodokanal.ru