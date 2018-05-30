"Росводоканал Барнаул" внедрит проекты молодых специалистов.

В "Росводоканал Барнаул" прошла II региональная научно-практическая конференция молодых специалистов. 12 сотрудников представили свои проекты по повышению эффективности работы предприятия и улучшению качества оказываемых услуг.
Дмитрий Масловский,
генеральный директор "Росводоканал Барнаул":
— Для предприятия важна возможность практической реализации представленных на конференции проектов. А для молодых специалистов - это возможность сделать интересную работу, отойти от привычных обязанностей, отличиться и показать себя инициативными и болеющими за водоканал сотрудниками.
Основная часть докладов была посвящена производству: внедрению новых технологий, оптимизации технологических и рабочих процессов. Молодые специалисты анализировали работу водоразборных колонок в зимний период и предлагали варианты ее улучшения. Рассматривалась возможность использования безколодезных пожарных гидрантов для сокращения затрат на их обслуживание, а также предложения по оптимизации технологии очистки сточных вод. Интересными и актуальными были темы по организации он-лайн оплаты услуг водоканала и повышению сервиса в Центре обслуживания абонентов.
Главный критерий эффективности проекта – возможность его внедрения в водоканале. Как и в прошлом году, часть проектов молодых специалистов реализуется уже в ближайшее время. На очистных сооружениях канализации №1 будет оптимизирована работа эрлифтов (струйных насосов), на 1-м речном водозаборе – изменена технология смешения химреагента с водой. Будет продолжена работа по подготовке водоразборных колонок к эксплуатации в зимний период.
В итоге конкурсная комиссия выбрала пять лучших работ. Авторы этих проектов представят предприятие на межрегиональной научно-практической конференции ГК "Росводоканал", которая пройдет в Тюмени.
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