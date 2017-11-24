"Росводоканал Барнаул" внедряет новые технологии очистки воды

В связи с переходом на новый метод обеззараживания жизненно важного ресурса "Росводоканал Барнаул" проводит реконструкцию на очистных сооружениях речной воды. С ходом работ на объекте ознакомился глава администрации г. Барнаула Сергей Дугин.
Для обеззараживания воды хлор будет производиться методом мембранного электролиза. Специальная таблетированная соль в процессе физико-химического процесса "раскладывается" на хлор, водород и щелочь. Применение новой технологии, которую планируется внедрить в середине 2018 года, позволит исключить использование жидкого хлора и повысить уровень безопасности объекта. Работы ведутся по поручению Губернатора Алтайского края Александра Карлина, финансируются из городского и краевого бюджетов.
Дмитрий Масловский,
генеральный директор "Росводоканал Барнаул":
Преимущество такого способа обеззараживания – повышение безопасности, в том числе экологической, сохранение эффективности обеззараживания воды без удорожания технологического процесса.
На качестве воды изменение технологии очистки не отразится. Как и сейчас горожане будут получать коммунальный ресурс, соответствующий нормам СанПиН.
Сергей Дугин,
глава администрации г. Барнаула:
В Год экологии в городе начата реализация очень важного проекта в области коммунальной инфраструктуры. В эту сферу приходят новые современные технологии, повышающие надежность и безопасность работы объектов жизнеобеспечения краевого центра.
Андрей Полюго,
главный инженер "Росводоканал Барнаул":
Кроме того, глава администрации г. Барнаула поинтересовался планами компании по изменению технологии очистки сточных вод, где также используется жидкий хлор. "Здесь наиболее эффективен будет метод ультрафиолетового обеззараживания, который планируется к внедрению в ближайшие годы.
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