"Росводоканал Барнаул" внедряет новые технологии очистки воды

Для обеззараживания воды хлор будет производиться методом мембранного электролиза. Специальная таблетированная соль в процессе физико-химического процесса "раскладывается" на хлор, водород и щелочь. Применение новой технологии, которую планируется внедрить в середине 2018 года, позволит исключить использование жидкого хлора и повысить уровень безопасности объекта. Работы ведутся по поручению Губернатора Алтайского края Александра Карлина, финансируются из городского и краевого бюджетов.

Дмитрий Масловский,

генеральный директор "Росводоканал Барнаул":

Преимущество такого способа обеззараживания – повышение безопасности, в том числе экологической, сохранение эффективности обеззараживания воды без удорожания технологического процесса.

На качестве воды изменение технологии очистки не отразится. Как и сейчас горожане будут получать коммунальный ресурс, соответствующий нормам СанПиН.

Сергей Дугин,

глава администрации г. Барнаула:

В Год экологии в городе начата реализация очень важного проекта в области коммунальной инфраструктуры. В эту сферу приходят новые современные технологии, повышающие надежность и безопасность работы объектов жизнеобеспечения краевого центра.

Андрей Полюго,

главный инженер "Росводоканал Барнаул":