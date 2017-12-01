"Росводоканал" изучает возможность взять в концессию объекты в малых городах края

Общественный совет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Общественный совет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Общественный совет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Общественный совет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Общественный совет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Общественный совет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Общественный совет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Общественный совет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Общественный совет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Общественный совет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Общественный совет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Общественный совет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Общественный совет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Общественный совет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Узкие места

Курс на передачу в концессию коммунального имущества взят правительством РФ, напомнил замглавы администрации Барнаула Александр Алексеенко. И опыт у краевого центра уже есть: концессионное соглашение по сетям теплоснабжения, заключенное в середине года.

Водопроводно-коммунальное имущество Барнаула, очевидно, будет вторым городским объектом, переданным в концессию.

Александр Алексеенко,

замглавы администрации Барнаула:

Город имеет разветвленную и хорошо организованную систему водоснабжения и водоотведения. Но есть проблемные участки, которые требуют инвестиций. Концессионные соглашения позволяют планомерно решить эти вопросы.

Направления инвестиций

Инвестпрограммы "Росводоканал Барнаул" реализует уже сегодня. С начала работы в Барнауле аварийность на сетях снизилась на 48%, потери воды в сетях сократились 30 до 18%. По словам гендиректора компании Дмитрия Масловского, Барнаул в этом смысле на хороших позициях: во многих городах России потери превышают 30%.

Дмитрий Масловский,

генеральный директор "Росводоканал Барнаул":

Мы будем продолжать работать над сокращением потерь, это один из путей повышения эффективности. Но это сейчас не самая острая задача.

Первоочередным направлением инвестиций в компании считают существенное обновление и реконструкцию водопроводных и канализационных сетей. Это одна из главных задач, которую необходимо будет решать в рамках концессионного соглашения.

Александр Алексеенко говорит и о другом будущем направлении — отказе от снабжения жителей пригородных территорий водой из артезианских скважин и замещении компанией "Росводоканал Барнаул" ведомственных источников водоснабжения, поставляющей речную воду.

Александр Алексеенко,

замглавы администрации Барнаула:

Затраты на производство и подачу артезианской воды гораздо выше, чем речной. Кроме того, вода всей пригородной зоны Барнаула имеет высокое содержание железа и марганца, и это особенно актуально в случае ведомственных источников, от которых мы бы хотели уйти, заместив их компанией "Росводоканал Барнаул".

Малые города

Но детали концессионного соглашения по водопроводно-коммунальному имуществу Барнаула пока только прорабатываются - ведь объемы и направления инвестиций определяются тарифом, который будет принят на срок действия соглашения. А работа с регулятором по определению долгосрочных параметров тарифа еще продолжается.

Александр Алексеенко,

замглавы администрации Барнаула:

Если срок соглашения невелик, реализация инвестпрограммы может привести к резкому росту тарифов, чего мы себе позволить не можем. С другой стороны, невозможно вкладывать деньги, и не получая возврат. Важно найти компромисс, чтобы установленный тариф максимально устраивал и концессионера, и население.

Заинтересованность группы "Росводоканал" в получении водопроводно-коммунального имущества в концессию подтверждает и Владлен Александрович, директор по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти УК "Росводоканал". Сейчас компания рассматривает пять потенциальных объектов в регионе.

Владлен Александрович,

директор по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти УК "Росводоканал":

Мы являемся лидерами в области работы частных операторов в сфере водоснабжения и водоотведения, стремимся к активному развитию в регионах, где уже зарекомендовали себя надежными партнерами. Нам интересен Алтайский край, в том числе возможность работы в малых городах.

Краевые власти этот подход вполне поддерживают. "Позиция правительства – помочь в расширении присутствия добросовестному частному оператору в крае", - подчеркнул Андрей Голубцов, замминистра Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства края.

Новый формат

Переход на концессионную модель управления и передача на обслуживание "Росводоканалу" водопроводно-коммунального хозяйства малых городов края обсуждался на общественном совете, проведенном в Барнауле. Создание таких советов – инициатива группы компаний "Росводоканал".

Владлен Александрович,

директор по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти УК "Росводоканал":

Общественный совет — это площадка для синергии между властью, бизнесом и обществом. Это механизм, который позволяет добиться большей прозрачности во взаимоотношениях. Он нужен для повышения эффективности, проведения сбалансированной тарифной политики.

В Барнауле 28 ноября прошло первое заседание совета, до этого аналогичные встречи состоялись в Воронеже и Оренбурге. По словам представителей группы "Росводоканал", заседания советов будут проходить раза в квартал, председателем барнаульского совета избран Владлен Александрович, зампредседателем — Андрей Голубцов.

Владлен Александрович,

директор по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти УК "Росводоканал":

На заседаниях совета "Росводоканал" будет отчитываться об исполнении инвестиционной и производственной программ, рассказывать о том, что нас ждет в следующем году, корректировать при необходимости действующую инвестпрограмму. Основным принципом нашей работы является клиентоориентированность и качество предоставляемых услуг. И мы над этим работаем.

Справка

Группа компаний "Росводоканал" — крупнейший российский частный оператор в водоснабжении и водоотведении. Под управлением "Росводоканала" работают семь региональных водоканалов, они обслуживают более 5 млн потребителей в Омске, Воронеже, Тюмени, Краснодаре, Оренбурге, Барнауле, Твери. "Росводоканал" управляет инфраструктурой на основе долгосрочной аренды и концессии. В ведении "Росводоканала" почти 9 тыс. километров водопроводных сетей и более 6 тыс. километров канализационных сетей. Занимает около 5% общей доли российского рынка водоснабжения и водоотведения, а среди частных операторов 24%.