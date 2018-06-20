РСХБ увеличил темпы кредитования сезонных работ в 1,3 раза

РСХБ последовательно наращивает объемы финансирования посевной, оставаясь безусловным лидером этого рынка. Эффективная поддержка отрасли Банком способствует повышению качества проведения сезонных работ, получению аграриями высокого урожая, и, как следствие, удовлетворению потребностей внутреннего рынка и наращиванию экспортного потенциала российского АПК.

С учетом задач по обеспечению продовольственной безопасности, увеличению экспорта сельскохозяйственных продукции по итогам текущего года РСХБ планирует сохранить высокие темпы кредитования сезонных работ, предоставляя заемные средства в том числе в рамках программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.