Рубцовчане ответственно платят за полученные коммунальные услуги

Уровень собираемости платежей по итогам января-декабря прошлого года составил 93,66%. В 2016 году этот показатель был на 5,22% ниже.

В самой крупной категории потребителей – ЖКХ и население – уровень сбора платежей вырос на 7,7%. Порядка 89,8% начисленных за ресурсы средств было оплачено по данной категории.

Андрей Михайлов,

начальник управления теплосбытовой деятельности Обособленного структурного подразделения СТК в Рубцовске:

— Ответственность и дисциплина потребителями крайне важна. Собранные средства идут на то, чтобы теплоэнергетическая система города исправно функционировала. Так что сознательные потребители тоже вносят в это свой вклад. Ведь если бы не оперативно начатые в конце 2016 года работы по реанимации системы теплоснабжения, сейчас город мог бы оказаться в большой беде. Реконструкция системы теплоснабжения – сложная работа, привести в порядок за один год то, что разрушалось полтора десятка лет, очень сложно. Сказываются и недостаточная готовность ряда домов к зиме, и самодеятельность некоторых управляющих организаций, и ветхость трубопроводов.

Конечно, признают энергетики, иногда возникают некоторые трудности, но их удается преодолевать – это самое главное.