Рубцовчанин нарисовал на барнаульском здании националистический лозунг

Житель Рубцовского района на одном из барнаульских зданий черной краской из аэрозольного баллончика написал националистический лозунг, сообщает прокуратура Алтайского края.
Лозунг, оставленный гостем города, призывал к насилию над людьми одной из национальностей.
Мужчина полностью признал свою вину. Он объяснил, что у него в жизни часто возникали конфликты, из-за которых сложилось неприязненное отношение к людям определенной национальности.
Рубцовский районный суд признал мужчину виновным по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и назначил условное наказание с испытательным сроком.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.