Рубцовчанин нарисовал на барнаульском здании националистический лозунг

Лозунг, оставленный гостем города, призывал к насилию над людьми одной из национальностей.

Мужчина полностью признал свою вину. Он объяснил, что у него в жизни часто возникали конфликты, из-за которых сложилось неприязненное отношение к людям определенной национальности.

Рубцовский районный суд признал мужчину виновным по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и назначил условное наказание с испытательным сроком.