160 рубцовских школьников станут "Наследниками Ползунова"

Филиал Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова", созданный на базе Рубцовского индустриального института АлтГТУ при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, завершил отбор учащихся на учебный год 2018-2019.
По итогам конкурса получать дополнительное образование в образовательном центре смогут более 160 школьников 5-10 классов. Всего же число "наследников" в Рубцовске в следующем учебном году составит порядка 200 человек.
Школьники по своему желанию выбирают программу дополнительного образования из числа естественнонаучных дисциплин: "Математика", "Физика", "Химия" и "Техническое творчество". В филиале Центра с ними занимаются ведущие преподаватели вузов и других образовательных учреждений.
Александр Чередник,
исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко:
Все реализуемые ЦДНИТТ "Наследники Ползунова" программы направлены на получение детьми качественного естественнонаучного образования, а также навыков научно-исследовательской и проектной деятельности. Помимо получения качественного образования, у воспитанников Центра появляется возможность заявить о себе в научном мире, благодаря участию в престижных мировых научных смотрах и конкурсах. Все расходы на организацию поездок одаренных детей на международные научные первенства берет на себя Фонд Андрея Мельниченко.
Отметим, рубцовский филиал ЦДНИТТ "Наследники Ползунова" был создан на базе РИИ в конце 2017 года, благодаря Фонду Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании. Напомним, что обучение для воспитанников образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко является абсолютно бесплатным.
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