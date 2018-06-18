160 рубцовских школьников станут "Наследниками Ползунова"

По итогам конкурса получать дополнительное образование в образовательном центре смогут более 160 школьников 5-10 классов. Всего же число "наследников" в Рубцовске в следующем учебном году составит порядка 200 человек.

Школьники по своему желанию выбирают программу дополнительного образования из числа естественнонаучных дисциплин: "Математика", "Физика", "Химия" и "Техническое творчество". В филиале Центра с ними занимаются ведущие преподаватели вузов и других образовательных учреждений.

Александр Чередник,

исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко:

Все реализуемые ЦДНИТТ "Наследники Ползунова" программы направлены на получение детьми качественного естественнонаучного образования, а также навыков научно-исследовательской и проектной деятельности. Помимо получения качественного образования, у воспитанников Центра появляется возможность заявить о себе в научном мире, благодаря участию в престижных мировых научных смотрах и конкурсах. Все расходы на организацию поездок одаренных детей на международные научные первенства берет на себя Фонд Андрея Мельниченко.

Отметим, рубцовский филиал ЦДНИТТ "Наследники Ползунова" был создан на базе РИИ в конце 2017 года, благодаря Фонду Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании. Напомним, что обучение для воспитанников образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко является абсолютно бесплатным.