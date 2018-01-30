Руководителем дирекции банка ВТБ в Алтайском крае назначен Сергей Сопов

ВТБ объявляет о назначении руководителем дирекции в Алтайском крае Сергея Сопова, ранее занимавшего должность управляющего региональным подразделением одного из федеральных банков.
Ключевыми направлениями работы для Сергея Сопова на ближайший год станут наращивание объемов бизнеса, диверсификация кредитного портфеля, а также повышение эффективности банковских операций.
Дирекция банка ВТБ в Алтайском крае является одним из ведущих кредитных учреждений Алтая. Работает на региональном рынке с 2004 года. Структура кредитного портфеля дирекции представлена предприятиями по обработке древесины (23%), энергетического комплекса (15%), компаниями, связанными с деятельностью по операциям с недвижимым имуществом и строительством (27%), компаниями пищевой отрасли (13%), торговли (13%) и другими сферами экономики. Доля ВТБ на рынке корпоративного кредитования в Алтайском крае на 1 января 2018 года составляет 12,5%, в сегменте привлечения – 23%.
Справка
Сергей Викторович Сопов работает в банковской сфере более 16 лет, из них 5 лет проработал в группе ВТБ. Окончил Алтайский государственный технический университет по специальности "информационные системы в экономике". Женат, воспитывает двоих детей.