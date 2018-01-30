Руководителем дирекции банка ВТБ в Алтайском крае назначен Сергей Сопов

Сергей Сопов.

Руководитель департамента корпоративной сети, старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил, что назначение Сергея Сопова отвечает задачам по укреплению команды дирекции банка ВТБ в Алтайском крае в рамках развития глобальной бизнес-линии "Средний и малый бизнес", а также усилению позиций банка в сфере корпоративного кредитования в регионе.Ключевыми направлениями работы для Сергея Сопова на ближайший год станут наращивание объемов бизнеса, диверсификация кредитного портфеля, а также повышение эффективности банковских операций.

Дирекция банка ВТБ в Алтайском крае является одним из ведущих кредитных учреждений Алтая. Работает на региональном рынке с 2004 года. Структура кредитного портфеля дирекции представлена предприятиями по обработке древесины (23%), энергетического комплекса (15%), компаниями, связанными с деятельностью по операциям с недвижимым имуществом и строительством (27%), компаниями пищевой отрасли (13%), торговли (13%) и другими сферами экономики. Доля ВТБ на рынке корпоративного кредитования в Алтайском крае на 1 января 2018 года составляет 12,5%, в сегменте привлечения – 23%.

Справка

Сергей Викторович Сопов работает в банковской сфере более 16 лет, из них 5 лет проработал в группе ВТБ. Окончил Алтайский государственный технический университет по специальности "информационные системы в экономике". Женат, воспитывает двоих детей.