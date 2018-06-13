Группа НЛМК повысит качество и снизит себестоимость кокса благодаря внедрению новой технологии

Технология трамбования внедряется на пятой коксовой батарее, запущенной в 2006 году (проектная мощность - 1,1 млн тонн в год), которая обеспечивает 25% всего производства Алтай-Кокса. В рамках проекта будет проведена реконструкция батареи – строительство дополнительной угольной башни с трамбовочными устройствами, установка конвейеров и машин для загрузки спрессованной шихты в печи.

Технология трамбования предполагает, что угольную шихту загружают в коксовую печь не традиционным способом – насыпью сверху, а горизонтально в виде предварительно уплотненного угольного брикета. Такой метод позволяет получать кокс высокого качества при одновременном снижении доли дорогостоящих марок углей: утрамбованные частицы кокса лучше спекаются, увеличивая горячую прочность кокса, а также повышая его устойчивость к механическим воздействиям при транспортировке и загрузке в домну.

Константин Лагутин,

вице-президент по инвестиционным проектам Группы НЛМК:

Константин Лагутин. — Алтай-Кокс полностью обеспечивает потребность Группы НЛМК в коксохимическом сырье. За счет внедрения технологии трамбования мы решаем две задачи – повышаем качество кокса и одновременно снижаем себестоимость. Таким образом мы повысим эффективность доменного производства НЛМК. Обновленная батарея будет оснащена современными и эффективными системами сбора и очистки отходящих газов, что также внесет существенный вклад в улучшение экологических характеристик производства.

Инвестиции в проект составят 57 млн евро. В настоящее время идет проектирование, начато изготовление оборудования для реконструкции коксовой батареи. Приступить к пуско-наладочным работам планируется во второй половине 2019 года.

Справка

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.

НЛМК демонстрирует наиболее конкурентоспособную себестоимость среди мировых производителей, а прибыльность компании - одна из наиболее высоких в отрасли. Выручка компании за 3 месяца 2018 года составила 2,79 млрд долларов, показатель EBITDA – 0,8 млрд долларов. Соотношение Net Debt/EBITDA на 31 марта 2018 года составляло 0,31. Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от S&P, Moody’s и Fitch.

Обыкновенные акции ПАО "НЛМК", free-float которых составляет 16%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер "NLMK"), глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже (тикер "NLMK:LI"). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль. Подробнее об акционерном капитале НЛМК можно узнать по ссылке.

Группа НЛМК в 2016 г. признана мировым "Лидером стальной индустрии" (Industry Leadership Awards - Steel) в престижном конкурсе, который проводит ведущее международное отраслевое и аналитическое издание S&P Global Platts.

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