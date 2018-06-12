Брутальный Овечкин макнул шутившего над ним комика лицом в Кубок Стенли

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и его одноклубник Брэйден Холтби на днях стали гостями вечернего шоу американского комика Джимми Фэллона.
Фэллон отпустил несколько шуток про внешний вид россиянина, его беззубую улыбку и празднование победы в Кубке Стэнли вместе с фанатами в фонтане.
В конце встречи Фэллон вместе с Овечкиным и Холтби решил испить из Кубка Стэнли. Сначала комик хотел воспользоваться трубочкой, но спортсмены подняли его за ноги и опустили лицом в кубок.
Обладателем самого престижного хоккейного трофея Северной Америки Овечкин стал на прошлой неделе. За прошедшее время просторы интернета взрывались различными видео с празднования этого события. Спортсмен купался в фонтане, пил шампанское с друзьями, пел песни "Руки Вверх" и даже спал с любимым трофеем в одной кровати.
Напомним, к долгожданному Кубку Стенли российский хоккеист шел долгих 13 лет.
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