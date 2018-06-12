Брутальный Овечкин макнул шутившего над ним комика лицом в Кубок Стенли

Сегодня, 18:15.
Жизнь

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и его одноклубник Брэйден Холтби на днях стали гостями вечернего шоу американского комика Джимми Фэллона. 

Александр Овечкин на тренировке в Праге. 15 мая, 2015 года.
Александр Овечкин на тренировке в Праге. 15 мая, 2015 года. Фото: Сергей Бабунов (fhr.ru).

Фэллон отпустил несколько шуток про внешний вид россиянина, его беззубую улыбку и празднование победы в Кубке Стэнли вместе с фанатами в фонтане.

В конце встречи Фэллон вместе с Овечкиным и Холтби решил испить из Кубка Стэнли. Сначала комик хотел воспользоваться трубочкой, но спортсмены подняли его за ноги и опустили лицом в кубок.

Обладателем самого престижного хоккейного трофея Северной Америки Овечкин стал на прошлой неделе. За прошедшее время просторы интернета взрывались различными видео с празднования этого события. Спортсмен купался в фонтане, пил шампанское с друзьями, пел песни "Руки Вверх" и даже спал с любимым трофеем в одной кровати. 

Напомним, к долгожданному Кубку Стенли российский хоккеист шел долгих 13 лет.  

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров