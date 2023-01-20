Жители региона не всегда лепят маленьких снеговичков.
Некоторые из них — снеговиганты (да, именно так мы называем гигантов. — Прим. ред.) Рост у них впечатляющий: могут посостязаться с двухэтажными домами.
Мы «познакомились» со снеговиками из разных уголков края.
С деревянным скелетом
В селе Редкая Дубрава школьники слепили гигантского снеговика в 2019 году. Они хотели выиграть в конкурсе и получить 100 тыс. рублей.
Снег не был липким. Но парни не отчаялись и сделали деревянный каркас.
«А вы угадайте»
В Тюменцевском районе слепили огромную снежную бабу. Она тоже размером с дом, пишет «В курсе 22».
Создал ее руководитель местного элеватора. Мужчина предложил подписчикам угадать высоту своего творения.
Комментаторы попытались угадать: пять или… семь метров?
Кудрявые и со сковородкой
Вообще, снеговики на Алтае очень колоритные. У некоторых на голове сковородка вместо шапки, другие примеряют на себя разноцветные кудри. А есть и те, кто хмурится и делает брови «домиком».
Жители показывают своих снеговичков и снеговигантов: боевых и модных, больших и маленьких.
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