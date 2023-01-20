Зима в разгаре. Altapress.ru сделал подборку гигантских снеговиков. Все они покорили Алтайский край холодным нравом и околевшими морковными носами.

Жители региона не всегда лепят маленьких снеговичков.

Некоторые из них — снеговиганты (да, именно так мы называем гигантов. — Прим. ред.) Рост у них впечатляющий: могут посостязаться с двухэтажными домами.

Мы «познакомились» со снеговиками из разных уголков края.

Снеговик из Немецкого района. nzd22.ru

С деревянным скелетом

В селе Редкая Дубрава школьники слепили гигантского снеговика в 2019 году. Они хотели выиграть в конкурсе и получить 100 тыс. рублей.

Снег не был липким. Но парни не отчаялись и сделали деревянный каркас.

«А вы угадайте»

В Тюменцевском районе слепили огромную снежную бабу. Она тоже размером с дом, пишет «В курсе 22».

Снеговик из Тюменцевского района. vk.com/vkurse22barnaul

Создал ее руководитель местного элеватора. Мужчина предложил подписчикам угадать высоту своего творения.

Комментаторы попытались угадать: пять или… семь метров?

Кудрявые и со сковородкой

Вообще, снеговики на Алтае очень колоритные. У некоторых на голове сковородка вместо шапки, другие примеряют на себя разноцветные кудри. А есть и те, кто хмурится и делает брови «домиком».

Жители показывают своих снеговичков и снеговигантов: боевых и модных, больших и маленьких.