С 1 июля все выплаты студентам и бюджетникам будут поступать только на карту "Мир"

По закону после 1 июля банки не смогут зачислять зарплаты бюджетников и стипендии студентов на карты других платежных систем. Деньги могут зачислять только на карты национальной платежной системы "Мир".

Если же платеж переведен на другую карту, средства будут учитываться как платежи невыясненного назначения. Банк предупредит об этом клиента и предложит выбрать один из нескольких вариантов, пояснили ЦБ:

открыть счет с картой "Мир",

получить зарплату или стипендию наличными,

написать заявление о перечислении денег на счет, к которому не привязана ни одна платежная карта.

Это необходимо сделать в течение 10 рабочих дней, иначе банк возвратит средства плательщику.

Какие именно выплаты перечисляются на "Мир"?

Вот список выплат, которые обязаны перечислять на карту национальной платежной системы.

денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных служащих;

оплата труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, учреждений, государственных внебюджетных фондов;

государственные стипендии;

пенсии и иные социальные выплаты, осуществление которых в соответствии с законодательством РФ и отнесено к компетенции Пенсионного фонда России;

ежемесячное пожизненное содержание судей.

Когда на "Мир" переведут пенсионеров?

Всех пенсионеров, которые хотят получать (и получают) пенсии на банковские карточки, планируется перевести на "Мир" к 1 июля 2020 года. Новые пенсионеры сразу переходят на "Мир". Те, у кого есть действующие карты других платежных систем, могут ими пользоваться до окончания срока действия карт.

Важно, что пенсионеры имеют право получать деньги и на счет, к которому банковская карта не привязана.

Та же история и с социальными выплатами: их можно получать на отдельный счет без привязке к какой-либо карте. Например, компенсации за садик и коммунальные платежи можно получать и без карты "Мир". А можно открыть карту "Мир" и получать на нее.

Если планируется поездка за рубеж?

В большинстве зарубежных стран обычной картой "Мир" расплачиваться нельзя. Тем, кто планирует поездку за рубеж, нужно заранее оформить в банке кобейджинговую карту "Мир" — то есть совместную с другой платежной системой. В России она будет работать как национальный инструмент, а за границей — как карта международной платежной системы.

На сегодня карты "Мир" получили около 95% бюджетников, и почти все регулярно их используют. Активно картами "Мир" пользуется 78% студентов.

Справка

Решение о создании в стране национальной платежной системы принято в 2014 году из-за того, что были заблокированы операции, проводимые внутри России по картам международных платежных систем, выпущенных российскими же банками. Затем была создана национальная система платежных карт, выпуска карт "Мир" банки начали в 2016 году.