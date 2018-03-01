С помощью вертолета ищут пропавшего туриста на перевале Дятлова

На перевале Дятлова в Свердловской области пропал турист. Им оказался 49-летний Александр Андреев, судья областного суда.
В пресс-службе Свердловского облсуда подтвердили, что судья Андреев сейчас находится в отпуске, но, как его проводит, не знают.
1 марта утром в Ивдель прибыла поисковая группа из Екатеринбурга. Также туда вылетел вертолет. На снегоходах "Буран" спасателям предстоит преодолеть около 200 километров по труднопроходимой местности. Стало известно, что Андреева видел местный охотник Олег Самбиндалов.
Он обратил внимание, что турист с трудом передвигается, и предложил ему помощь — довезти на снегоходе до жилья, однако Андреев отказался. Несмотря на травму ног, он решил самостоятельно добраться до цели.
Екатеринбургский турист Александр Андреев три недели назад отправился в одиночный поход на перевал Дятлова и пропал. Родственники туриста обратились за помощью к спасателям. В ПСО Ивделя сообщили, что турист Андреев у них не регистрировался, пишет ura.ru.
Справка
Перевал стал известен в феврале 1959 года. Тогда на севере Свердловской области погибла группа туристов, которая пошла в поход под руководством студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Что произошло на этом перевале, до сих пор неизвестно.
Исследователи называют множество версий гибели путешественников, среди которых сход лавины, нападение на туристов беглых заключенных и пьяная ссора между самими членами группы. Некоторые считают, что причина смерти людей — некие паранормальные явления или нападение снежного человека.
Несмотря на дурную славу, загадочное место продолжает притягивать туристов со всей России. На перевал организуют лыжные походы: экскурсантов на вездеходах доставляют в окрестности перевала, откуда им предстоит пройти около 25 километров по заранее подготовленной лыжне.
Перевал Дятлова, как "Бермудский треугольник", стал местом для "неплохого заработка". Для повышения интереса клиентов сочиняют легенды, связанные с потусторонними силами и теориями заговора. Тур на перевал Дятлова стоит от 13 до 25 тысяч рублей.
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