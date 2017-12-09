Саакашвили объявил бессрочную голодовку в СИЗО

"Он заявляет о начале голодовки бессрочной, также говорит, что от насильного питания он также отказывается", — заявил Руслан Чернолуцкий у здания следственного изолятора СБУ.

Если Саакашвили арестуют на 60 суток, он также будет продолжать жесткую голодовку, добавил адвокат.

Ранее сотрудники Национальной полиции Украины задержали в Киеве Михаила Саакашвили и поместили его в изолятор временного содержания Службы безопасности. Прокуроры ходатайствуют о том, чтобы отправить экс-губернатора под домашний арест с ношением электронного браслета.

Во вторник сотрудники СБ Украины попытались задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности, но попытка не увенчалась успехом, так как сторонники отбили его у правоохранителей. В среду полиция также хотела задержать политика, но и это попытка не удалась, сообщает РИА Новости.