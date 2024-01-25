Сад, которого нет, и писатель «под Шпилем». С чего начинался Центр Барнаула и Жилплощадка

Altapress.ru рассказывает, с чего в Барнауле начинались микрорайоны Центр и Жилплощадка: когда-то на площади Октября стояла школа-десятилетка со скульптурой Сталина, в Доме под Шпилем жил писатель с «королевской» фамилией, а на месте Жилплощадки хотели построить Город-сад.