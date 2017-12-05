Самые депрессивные люди проживают в Сибири

Самый низкий показатель заболеваемости депрессией специалисты зафиксировали на Северном Кавказе (34,9).

В целом по стране заболеваемость сократилась на 8,5% — с 75,48 до 69,05 на 100 тысяч населения.

По словам главы отдела суицидологии центра имени Сербского Бориса Положия, высокий уровень депрессий в Сибири совпадает и с высокой частотой самоубийств.

"Там могут оказывать недостаточную медпомощь или она доступна больше городским жителям, чем сельским. А в Южном и Центральном картина другая: хороший уровень выявления больных депрессией, более активно работает психиатрическая служба. В этих округах люди регистрируются и лечатся, поэтому до суицидов дело не доходит", — пояснил специалист, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось, что к 2020 году депрессия может стать основной причиной нетрудоспособности россиян — об этом заявил главный психиатр Минздрава, глава центра психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе.