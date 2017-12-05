Самые депрессивные люди проживают в Сибири

По итогам 2016 года чаще всего диагноз "депрессия" ставился жителям Сибирского федерального округа, второе и третье места заняли Центральный (87,1) и Южный (73,1) округа, рассказали RT в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.
Самый низкий показатель заболеваемости депрессией специалисты зафиксировали на Северном Кавказе (34,9).
В целом по стране заболеваемость сократилась на 8,5% — с 75,48 до 69,05 на 100 тысяч населения.
По словам главы отдела суицидологии центра имени Сербского Бориса Положия, высокий уровень депрессий в Сибири совпадает и с высокой частотой самоубийств.
"Там могут оказывать недостаточную медпомощь или она доступна больше городским жителям, чем сельским. А в Южном и Центральном картина другая: хороший уровень выявления больных депрессией, более активно работает психиатрическая служба. В этих округах люди регистрируются и лечатся, поэтому до суицидов дело не доходит", — пояснил специалист, пишет polit.ru.
Ранее сообщалось, что к 2020 году депрессия может стать основной причиной нетрудоспособности россиян — об этом заявил главный психиатр Минздрава, глава центра психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе.
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