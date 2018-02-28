Самый большой самолет в мире во время теста разогнали до рекордной скорости

Это его рекордная скорость во время наземных испытаний, сообщает Rambler.ru, ссылаясь на микроблог главы компании Stratolaunch Systems Пола Аллена. На последних испытаниях были задействованы все шесть двигателей, сообщает "Взгляд", ссылаясь на Daily Mail.

Тест проводился в калифорнийском аэропорту Mojave Air and Space Port.

Компания проверила системы рулевого управления, торможения и телеметрии.

В декабре в ходе аналогичного испытания самолета была развита скорость в 45 км/ч.

Ожидается, что впервые Stratolaunch поднимется в воздух в 2019 году. На борту будет экипаж из трех человек — пилот, второй пилот и бортинженер. Все они будут располагаться в правом фюзеляже.

Шестимоторный самолет имеет размах крыла в 117 метров, что больше длины футбольного поля. Stratolaunch предназначен для запуска небольших ракет из стратосферы на низкую околоземную орбиту.