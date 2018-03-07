Самое дорогое, что у нас есть – люди

Новейшие и проверенные временем практики работы с персоналом раскроют на конференции "ALTAI STAFF".
6 апреля 2018 года состоится ALTAI STAFF - специализированная региональная конференция по управлению людьми.
В прошлом году конференция прошла впервые, и она показала, насколько актуален вопрос управления людьми для компаний Барнаула и края. В рамках конференции выступят профессионалы в области HR, специалисты по геймификации и оценке персонала, люди, для которых digital HR является частью повседневной работы.
Кстати о будущем. Флагман HR в России, компания HeadHunter, поделится кейсами по применению digital HR, а представитель ПАО МТС расскажет о мировом опыте в использовании передовых инструментов поиска, подбора, обучения и оценки персонала.Бизнес дарвинизм" о том, как добиваться успеха в жесткой конкурентной борьбе. А 7 апреля конференция продолжится бизнес-игрой "Зима близко", с помощью которой свой руководящий состав уже оценили крупнейшие государственные и частные компании России. Все о спикерах и программе есть на сайте.
Конференция предназначена для собственников компаний и ТОПов. Но в первую очередь – для руководителей HR-отделов. Для тех компаний, которые отправляют сразу несколько сотрудников, предусмотрены специальные цены на билеты.
Приглашаем Вас принять участие в конференции "ALTAI STAFF". Сейчас, на этапе старта продаж, цены на билеты минимальные, ближайшее повышение пройдет 15 марта.
Забронируйте участие: +7(3852) 529-759
P.S. При звонке не забудьте спросить у менеджера об акционных пакетах ALTAI STAFF.
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