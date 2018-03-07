Самое дорогое, что у нас есть – люди

Региональная конференция по управлению людьми. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. Региональная конференция по управлению людьми. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. Региональная конференция по управлению людьми. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. Региональная конференция по управлению людьми. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия.

6 апреля 2018 года состоится ALTAI STAFF - специализированная региональная конференция по управлению людьми.

В прошлом году конференция прошла впервые, и она показала, насколько актуален вопрос управления людьми для компаний Барнаула и края. В рамках конференции выступят профессионалы в области HR, специалисты по геймификации и оценке персонала, люди, для которых digital HR является частью повседневной работы.

Алена Владимирская

Центральное лицо конференции –, известный хэдхантер и медийная личность, основатель сервиса "Антирабство" и других известных проектов в области HR. Она расскажет о том,, а какой набирает вес и силу. Алёна – интереснейший спикер, харизматичный рассказчик с внушительным профессиональным багажом и четким видением перспектив.

Кстати о будущем. Флагман HR в России, компания HeadHunter, поделится кейсами по применению digital HR, а представитель ПАО МТС расскажет о мировом опыте в использовании передовых инструментов поиска, подбора, обучения и оценки персонала.

Владимир Маринович

И это еще не все: 6 апреля состоится Бизнес дарвинизм " о том, как добиваться успеха в жесткой конкурентной борьбе. А 7 апреля конференция продолжится "Зима близко" , с помощью которой свой руководящий состав уже оценили крупнейшие государственные и частные компании России. Все о спикерах и программе есть на сайте.

Конференция предназначена для собственников компаний и ТОПов. Но в первую очередь – для руководителей HR-отделов. Для тех компаний, которые отправляют сразу несколько сотрудников, предусмотрены специальные цены на билеты.

Приглашаем Вас принять участие в конференции "ALTAI STAFF". Сейчас, на этапе старта продаж, цены на билеты минимальные, ближайшее повышение пройдет 15 марта.

Забронируйте участие: +7(3852) 529-759

P.S. При звонке не забудьте спросить у менеджера об акционных пакетах ALTAI STAFF.