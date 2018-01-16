Самое важное "Спасибо": алтайским энергетикам поступают благодарности из детских домов

В дни новогодних каникул во многих детских домах и социальных учреждениях Алтайского края принимали гостей. Специалисты "Алтайэнерго" решили поздравить ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации или без попечения родителей. Подарки, праздничная программа, игры, конкурсы и просто внимание и забота взрослых сильных людей – так начался новый год для 400 детей.

Сергей Самсонов,

директор Западных электрических сетей:

- Очень приятно было на какое-то время стать Дедом Морозом. Эти дети нуждаются в нашем внимании гораздо больше, чем ребята из полноценных семей. Мы решили в новогодние каникулы отправиться в детские дома своей зоны обслуживания.

Также поступили в Восточных и Северных электрических сетях. А молодые специалисты "Алтайэнерго" устроили праздник для малышей краевого реабилитационного центра "Солнышко".

Каждый визит энергетиков сопровождался мероприятиями по профилактике электротравматизма. В игровой форме ребята получили важную и нужную информацию об опасности электрического тока и о правилах обращения с электричеством.

Энергетиков принимали в детских домах тепло, а гости покидали стены учреждений с надеждой, что будущее у этих детей будет светлым!