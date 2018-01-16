Самое важное "Спасибо": алтайским энергетикам поступают благодарности из детских домов

Благодарности за внимание и заботу о детях, нуждающихся в социальной поддержке, поступают в производственные отделения филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети") – "Алтайэнерго" из социально-реабилитационных учреждений и детских домов края. К таким благодарностям энергетики относятся с особым трепетом и гордостью.
В дни новогодних каникул во многих детских домах и социальных учреждениях Алтайского края принимали гостей. Специалисты "Алтайэнерго" решили поздравить ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации или без попечения родителей. Подарки, праздничная программа, игры, конкурсы и просто внимание и забота взрослых сильных людей – так начался новый год для 400 детей.
Сергей Самсонов,
директор Западных электрических сетей:
- Очень приятно было на какое-то время стать Дедом Морозом. Эти дети нуждаются в нашем внимании гораздо больше, чем ребята из полноценных семей. Мы решили в новогодние каникулы отправиться в детские дома своей зоны обслуживания.
Также поступили в Восточных и Северных электрических сетях. А молодые специалисты "Алтайэнерго" устроили праздник для малышей краевого реабилитационного центра "Солнышко".
Каждый визит энергетиков сопровождался мероприятиями по профилактике электротравматизма. В игровой форме ребята получили важную и нужную информацию об опасности электрического тока и о правилах обращения с электричеством.
Энергетиков принимали в детских домах тепло, а гости покидали стены учреждений с надеждой, что будущее у этих детей будет светлым!