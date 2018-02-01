Самолет с сантехниками вернулся в аэропорт из-за сломанного туалета

Исполнительный директор компании Франк Ольсен рассказал, что его сотрудники были не прочь починить туалеты. Единственный нюанс: для этого потребовалось бы отправить сантехника за борт самолета, находившегося на высоте 10 тысяч метров.

В 2016 году в Домодедово совершил вынужденную посадку пассажирский Boeing австрийской авиакомпании Austrian Airlines. Самолет направлялся в Вену. Вынужденную посадку самолет совершил в 14.25 мск "из-за необходимости технической обработки санузлов воздушного судна". После обработки туалетов, Boeing продолжил полет.

По данным "Интерфакса", самолет заранее готовился совершить посадку из-за переполненности санитарных баков. Туалетами в самолете было буквально невозможно пользоваться.