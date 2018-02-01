Самолет с сантехниками вернулся в аэропорт из-за сломанного туалета

Самолет компании Norwegian прервал полет и вернулся в пункт вылета в Осло из-за неисправного туалета. На борту лайнера находились 60-70 сантехников норвежской компании, которые летели в командировку в Мюнхен, пишет "Лента" со ссылкой на Dagbladet.
Исполнительный директор компании Франк Ольсен рассказал, что его сотрудники были не прочь починить туалеты. Единственный нюанс: для этого потребовалось бы отправить сантехника за борт самолета, находившегося на высоте 10 тысяч метров.
В 2016 году в Домодедово совершил вынужденную посадку пассажирский Boeing австрийской авиакомпании Austrian Airlines. Самолет направлялся в Вену. Вынужденную посадку самолет совершил в 14.25 мск "из-за необходимости технической обработки санузлов воздушного судна". После обработки туалетов, Boeing продолжил полет.
По данным "Интерфакса", самолет заранее готовился совершить посадку из-за переполненности санитарных баков. Туалетами в самолете было буквально невозможно пользоваться.
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