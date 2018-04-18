"Изделие 400": самолеты-гиганты Ан-124 "Руслан" не будут перевозить грузы НАТО

Российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" с 1 января 2019 года прекратит перевозить сверхтяжелые грузы НАТО самолетами Ан-124 "Руслан" (по кодификации НАТО — "Кондор"), сообщает французское издание Challenges. Это связано с ответом на санкции, наложенные странами Запада на Россию, пишет Lenta.ru.
Как отмечают в Challenges, такое решение увеличит стоимость и значительно осложнит логистику французских военных операций за рубежом, пишет "Коммерсантъ".
"Авиакомпании, входящие в группу "Волга-Днепр", в условиях санкционной политики в отношении ряда российских компаний, а также беспрецедентного внешнеполитического давления на РФ решили изменить коммерческую политику, связанную с характером перевозимых грузов",— отмечает источник "Ъ".
Авиапарк "Изделия 400"
Ан-124 "Руслан" — самый грузоподъемный самолет из серийно производимых в мире и предназначен для перевозки на большие расстояния тяжелых и крупногабаритных грузов.
В настоящее время 12 самолетов составляют основу авиапарка компании "Волга-Днепр". Два находятся на хранении на аэродроме Ульяновск-Восточный. Еще девять "Русланов" эксплуатирует Минобороны.
Самолёт Ан-124 "Руслан" создавался в первую очередь для воздушной транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, а также для проведения крупномасштабных десантных воздушных перевозок личного состава, тяжёлой боевой техники и крупнотоннажных перевозок в интересах народного хозяйства. Первый полёт опытный образец самолёта совершил 24 декабря 1982 года в Киеве.
"Изделие 400" — рабочий шифр самолёта при проектировании и изготовлении.
Альтернатива
Другим эксплуатантом "Русланов" является Украина, однако "ее авиапарк меньше, цена летного часа значительно дороже, а надежность Киева вызывает все большие опасения", — уточняется в публикации.
Еще в 2016 году украинский концерн "Антонов" решил добиться запрета полетов за пределами России самолетов Ан-124 "Руслан". Но этого пока не произошло.
Единственной альтернативой по грузоподъемности для входящей в блок НАТО Франции является военно-транспортный Airbus A400M, однако он способен поднять всего 25 тонн груза (по другим источникам до 37 тонн — прим.ред.) в отличие от предельных 100 тонн для самолета еще советской разработки. Также существует вариант использования американского Boeing C-17 Globemaster III с грузоподъемностью до 77 тонн, однако для этого Франции потребуется переделывать аэродромную инфраструктуру.
Без комментариев
Между тем Авиакомпания "Волга-Днепр" отказалась комментировать сообщения в СМИ о том, что компания якобы отказала странам НАТО в перевозках самолетами Ан-124-100 "Руслан" с 2019 года, пишет ИА "Политика сегодня".
Руководитель отдела протокола и связей с общественностью авиакомпании Константин Туркин отметил, что в ближайшее время руководство компании выпустит заявление. "В какие сроки, точно сказать не могу. Эта неделя для нас точно будет горячей", — заметил Туркин.
Ограничительные меры
Евросоюз, США, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.
Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России настаивают на том, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.
52 тонны золота
С 2006 года компания "Волга-Днепр" занимается транспортировкой грузов в Афганистан для международного альянса, который возглавляют США. Не смогла в свое время обойтись без Ан-124 и Саудовская Аравия. Интересный факт. В 1992 году из королевства в Швейцарию были перевезены 52 тонны золота.
Впервые в барнаульском аэропорту
16 ноября 2010 года в барнаульском аэропорту имени Г.С.Титова впервые совершил посадку самый большой в мире серийный транспортный самолет Ан-124"Руслан". Особое условие для принятия многотонного самолета (масса пустого Ан-124 составляет 173 000 кг) — обеспечение 9-го уровня пожарной защищенности. То есть — наличия в аэропорту, как минимум, пяти современных пожарных автомобилей.
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