Сбербанк и администрация Бийска продляют акционный тариф по оплате проезда

Данный тариф действует в Бийске с августа 2017 года, с момента внедрения в городе бесконтактной системы оплаты проезда с помощью банковских карт. За время реализации проекта ежемесячный рост числа оплат картами составил 170%. В среднем каждый месяц пассажиры рассчитываются на транспорте бесконтактными картами на сумму более 700 тыс. рублей.

В рамках этого предложения действует бонусная программа "Спасибо от Сбербанка". Участники программы получают 0,5% бонусами СПАСИБО от стоимости каждой покупки по карте и еще больше бонусов у партнеров программы. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки.

Подробная информация о картах Сбербанка с бесконтактной технологией оплаты – на сайте Сбербанка.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.