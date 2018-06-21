Сбербанк и Google провели мастер-класс по управлению маркетингом и продажами

"Бизнес класс" — это федеральная программа развития предпринимательских компетенцией. Она доступна в двух режимах — "онлайн" и "интенсив". Первый состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов. Программа курса разработана ведущими российскими экспертами. Все жители России могут бесплатно присоединиться к программе и пройти восемь онлайн-модулей по основным направлениям: маркетингу и продажам, моделированию, исследованию рынка, финансам, продвижению и стратегии развития, юридическим аспектам, управлению персоналом. Зарегистрироваться и приступить к обучению можно на сайте www.business-class.pro. Для успешного освоения тщательно отобранного материала понадобится не больше 1-3 свободных часа в неделю.

"Интенсив" включает в себя все составляющие режима "онлайн", а также очные мастер-классы и наставничество. Последнюю встречу в Новосибирске провел постоянный эксперт проекта Илья Балахнин, генеральный директор и управляющий партнер Strikh Group. Мероприятие было посвящено способам эффективного управления маркетингом и продажами. Спикер рассказал, какие данные помогут в принятии решений, как создать бестселлер и какие выбрать инструменты для его продвижения.

Илья Балахнин,

постоянный эксперт программы "Бизнес класс":

"Успех компании во многом зависит от умения управлять ключевыми бизнес-показателями — именно на это предпринимателю следует опираться в маркетинге и продажах. Такой подход позволяет принимать грамотные управленческие решения и ставить правильные задачи своим сотрудникам. Именно поэтому на мастер-классе мы изучали формулу прибыли и возможности ее практического применения, алгоритм постановки маркетинговых целей и задач, а также разбирали принципы создания эффективного бренда. Надеюсь, полученные знания помогут участникам проекта структурировано подходить к развитию своей компании".

В ходе выполнения практических заданий участники сформулировали цели и задачи по модели сбалансированной системы показателей, потренировались в построении стратегической канвы в рамках концепции "Голубого океана" и сформулировали сообщения, которые могут лечь в основу позиционирования продукта.

"Бизнес класс" — это бесплатная программа для представителей микро- и малого предпринимательства от Сбербанка и Google. Проект реализуется в 46 регионах России, в том числе в Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае. Курс включает практические занятия с опытными экспертами, которые помогают предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля.