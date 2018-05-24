Сбербанк начнет доставлять деньги с помощью беспилотников уже в 2018 году

Станислав Кузнецов,

зампред Сбербанка:

— Мы в нашей лаборатории робототехники продолжаем очень активные работы над несколькими типами дронов. Как минимум пять, а то и шесть типов разных дронов сегодня исследуются, создаются, строятся и используются в моделях.

На площадке Петербургского экономического форума (проходит 24-26 мая) Сбербанк покажет новый беспилотный летательный аппарат в формате вертолета. Он небольшой с размахом не более 3 метров и грузоподъемностью 70 кг. Сбербанк с партнерами работает над ее увеличением до 100 кг.

Дроны, считает Кузнецов, будут востребованы в труднодоступных районах, где нет дорог, и куда нужно доставить документы, грузы либо денежные средства. У вертолета есть спецконтейнер, он вмонтирован в днище.

Завладеть деньгами, находящимися там, невозможно при любых условиях. Спецконтейнер имеет уникальную защиту — при любой попытке взлома деньги заливает краской, и они становятся непригодны к использованию, рассказал эксперт.

По грубым расчетам, вес пятитысячной купюры составляет 1,02 грамма. Таким образом, в 100 кг можно уместить порядка 98 тыс. купюр этого номинала, что составляет более 490 млн рублей.