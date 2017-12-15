Сбербанк Онлайн для iPhone вошел в пятерку самых скачиваемых приложений App Store

Святослав Островский,

руководитель дивизиона "Цифровая платформа" Сбербанка:

В Сбербанк Онлайн совершать ежедневные банковские операции – переводить деньги, оплачивать услуги — так же легко, как отправлять сообщения в мессенждере. Опираясь на отзывы наших пользователей, мы готовим к запуску еще ряд функций и улучшений. Если у вас есть пожелания к сервису, приглашаем поделиться ими в App Store — ваши комментарии помогают нам стать лучше.

Ежемесячная аудитория активных пользователей приложений Сбербанк Онлайн составляет 28,5 млн человек. За год она выросла в 1,5 раза.

Справка

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.