Сбербанк осуществил первую в России платёжную транзакцию с применением технологии блокчейн



Sberbank CIB выступил организатором процесса по исполнению перевода средств от плательщика до получателя с использованием технологии блокчейн. На ИТ-инфраструктуре Сбербанка установлен сервис определения единого порядка транзакций, удостоверяющий центр сети и клиентское веб-приложение с функционалом личного кабинета. Также на стороне Сбербанка и Альфа-банка находились необходимые узлы сети блокчейн. Созданный технологический процесс является базовым сценарием, на основе которого должен быть разработан новый расчетный функционал.

Стелла Кудачкина,

управляющий директор Sberbank CIB:

Техническое решение блокчейна, предложенное Сбербанком, впервые в истории российской банковской практики позволило осуществить пилотную платёжную транзакцию на технологии IBM Blockchain. Ценность применения данной технологии при проведении расчётов — это, прежде всего, высокая скорость исполнения перевода между участниками: отражение операции на счёте получателя после его отправки происходит практически в режиме реального времени, в отличие от традиционной системы переводов.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

ПАО "МегаФон" – ведущий российский оператор цифровых . "МегаФон" работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка в России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. "МегаФон" - признанный лидер в предоставлении услуг мобильной передачи данных, первым в России ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и первым в мире запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE-Advanced (4G). В феврале 2017 года "МегаФон" приобрел 15,2% доли в капитале Mail.Ru, ведущей компании на рынке русскоязычного интернета (что составляет 63,8% голосующих акций). Акции "МегаФона" торгуются на Московской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже с символом MFON. Акции Mail.Ru Group торгуются на Лондонской фондовой бирже с символом MAIL. Дополнительная информация о "МегаФоне" и представляемых продуктах и услугах размещена на сайте www.megafon.ru. Информация о продуктах и услугах Mail.Ru Group представлена на сайте www.mail.ru.