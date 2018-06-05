Сбербанк реализует пилотный проект по финансированию строительства в Алтайском крае с применением счетов эскроу

Застройщик АО "Барнаулкапстрой" стал участником пилотного проекта Сбербанка по кредитованию проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу. На текущий момент всего четыре клиента Сбербанка на территории Российской Федерации участвуют в реализации пилотного проекта.

Михаил Сенокосов,

заместитель управляющего Алтайским отделением №8644 ПАО Сбербанк:

— Для нас заключение первой сделки на Алтае является знаковым событием. Понимая важность развития рынка жилой недвижимости Алтайского края, а также учитывая существенные изменения в законодательстве в области привлечения средств дольщиков, мы первыми в регионе смогли предложить всем участникам строительного рынка банковский продукт, который отвечает новым требованиям законодательства.

С 1 июля 2018 года вступают в действие изменения в закон об участии в долевом строительстве (214-ФЗ), согласно которым в качестве одной из возможных альтернатив привлечения средств граждан в строительство без рисков для последних является механизм эскроу счетов. Планируется, что банк будет участвовать как источник финансирования и, одновременно, как третье лицо по контролю за целевым расходованием средств в проект со счетов эскроу.

В течение всего периода инвестиционной фазы строительства жилого дома все средства участников долевого строительства будут размещены на эскроу счетах. Их расходование станет возможным только после того как жилой дом будет сдан в эксплуатацию, и объект надлежащего качества передан дольщику по договору долевого участия

Каркошкин Дмитрий,

генеральный директор АО “Барнаулкапстрой”:

— Изменения в законодательстве, которые вступают в силу с 01 июля 2018 года, по сути, ведут к тектоническому изменению всего рынка недвижимости в стране. Банковский сектор должен начать играть важную роль при строительстве жилья. Считаем очень важным на раннем этапе этих изменений начать перестраивать свою работу под новые условия. Компания "Барнаулкапстрой" в следующем году отметит свое 60-летие и пилотный проект с нашим многолетним партнером ПАО Сбербанк мы оцениваем как толчок к дальнейшему развитию предприятия.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

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