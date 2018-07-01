Сборная России на ЧМ-2018 победила испанцев!

Первый тайм закончился со счетом 1:1. Вначале автогол забил Сергей Игнашевич. А в конце первой половины встречи Артем Дзюба реализовал пенальти.

Во втором тайме ни одна из команд не забила гол. Судья назначил дополнительное время. В эти 30 минут также не было голов.

В серии послематчевых пенальти победила команда России.

Напомним, что накануне в 1/8 финала прошли встречи сборных Франции и Аргентины, а также Уругвая и Португалии. Первый закончился со счетом 4:3 в пользу французов. Во втором проиграли португальцы 1:2.