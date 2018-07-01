Сборная России на ЧМ-2018 победила испанцев!

Вчера, 23:42.
Спорт

1 июля российская сборная в Москве встречалась в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу с испанцами. 

Волк Забивака.
Волк Забивака. Фото: Из открытых источников.

Первый тайм закончился со счетом 1:1. Вначале автогол забил Сергей Игнашевич. А в конце первой половины встречи Артем Дзюба реализовал пенальти.

Во втором тайме ни одна из команд не забила гол. Судья назначил дополнительное время. В эти 30 минут также не было голов.

В серии послематчевых пенальти победила команда России.

Вот это болельщик!! Фото @pashashalamov

Публикация от Altai Government Official (@altai_government_open)

Напомним, что накануне в 1/8 финала прошли встречи сборных Франции и Аргентины, а также Уругвая и Португалии. Первый закончился со счетом 4:3 в пользу французов. Во втором проиграли португальцы 1:2.

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