Сборная России на ЧМ-2018 победила испанцев!

1 июля российская сборная в Москве встречалась в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу с испанцами.
Первый тайм закончился со счетом 1:1. Вначале автогол забил Сергей Игнашевич. А в конце первой половины встречи Артем Дзюба реализовал пенальти.
Во втором тайме ни одна из команд не забила гол. Судья назначил дополнительное время. В эти 30 минут также не было голов.
В серии послематчевых пенальти победила команда России.
Напомним, что накануне в 1/8 финала прошли встречи сборных Франции и Аргентины, а также Уругвая и Португалии. Первый закончился со счетом 4:3 в пользу французов. Во втором проиграли португальцы 1:2.
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