Сделано в России: "Алейскзернопродукт" получил сертификат соответствия на знак "Made in Russia"

ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н. Старовойтова участвовало в данном мероприятии.

По результатам первого этапа в Системе добровольной сертификации компания получила сертификат соответствия на знак "Russian Exporter" и право на его размещение на сайте и в рекламной продукции. Данные о компании, внесены в общедоступный Реестр добросовестных экспортеров.

По результатам второго этапа ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н. Старовойтова вручен сертификат соответствия на знак "Made in Russia" и право на его размещение на упаковке продукции под ТМ "Алейка" и в маркетинговых материалах. Маркировка "Made in Russia" поможет повысить узнаваемость товаров и брендов на зарубежных рынках.