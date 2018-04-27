Сделано в России: "Алейскзернопродукт" получил сертификат соответствия на знак "Made in Russia"

Акционерным обществом "Российский экспортный центр" была разработана программа "Made in Russia" по продвижению известных российских брендов и товаров за рубежом. Программа включала в себя 2 этапа: на первом этапе эксперты проводили оценку опыта и деловой репутации компаний; на втором этапе проходила сертификацию продукция.
ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н. Старовойтова участвовало в данном мероприятии.
По результатам первого этапа в Системе добровольной сертификации компания получила сертификат соответствия на знак "Russian Exporter" и право на его размещение на сайте и в рекламной продукции. Данные о компании, внесены в общедоступный Реестр добросовестных экспортеров.
По результатам второго этапа ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н. Старовойтова вручен сертификат соответствия на знак "Made in Russia" и право на его размещение на упаковке продукции под ТМ "Алейка" и в маркетинговых материалах. Маркировка "Made in Russia" поможет повысить узнаваемость товаров и брендов на зарубежных рынках.