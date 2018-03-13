Сдвиг по фазе: паразитировать или становиться успешным, ныть или творить?

Евгений Бобров, шеф-редактор газеты "Свободный Курс".

И это не страшный сон кадровика, я лично знаком с этим работодателем и тем шапито, что он устроил в своей компании. Почему он так делает? Все трое — его родственники, которых приходится тащить по жизни из жалости. Давать кров, вместо "рыбы" — "удочку", вытирать сопли. "Отец Тереза" думает, что через такую схему попадет в рай.

Алкоголик уходит в запой по графику, который у него распечатан и висит на стене. Суицидница лечится от депрессии тоже по своему удобному расписанию. Наркоман же, несмотря на пагубнейшую привычку, отличается такой ответственностью, что выходит на работу по первому звонку. То есть, когда один сотрудник не может выполнять обязанности, работает другой. Если не может второй, задания выполняет третий. Потрясающий в компании тимбилдинг, так как схема не дает сбоев.

Однако подобная невообразимая система воспитывает паразитов. И не двигает нас вперед. А точнее, и вовсе откидывает в Средневековье. Сейчас, как мне кажется, тот момент, когда нужно брать себя в руки, развиваться, придумывать стартапы, закрывать их и делать новые. В общем, двигаться-двигаться-двигаться! Свежие формы бизнеса, фантазия, целеустремленность — вот что может привести к успеху.

На важном семинаре мне рассказали о московской компании, которая предложила новую услугу по прохождению техосмотра и регламентного технического обслуживания автомобиля. Достаточно через приложение выбрать конкретную СТО, время, дату и пр. — и в нужное время к вам приедет человек, заберет ключи, отвезет машину в сервис, проследит за работами, а потом вернет авто обратно к дому. Это из простого.

Из более сложного. Недавно мы все наблюдали, как Илон Маск запустил машину в космос. Вы только вдумайтесь! В нашем любимом космосе летает автомобиль "Тесла"! И тут важен еще один полет — полет мысли! Маск запустил к звездам "Теслу", автомобиль производства той компании, одним из основателей которой он является. Это реклама на миллиард долларов, а то и больше!

А ведь когда-то Маск тоже был ребенком. Правда, этот ребенок (очень талантливый) смог уже в 12 лет продать за 500 долларов свою первую программу — видеоигру Blastar. Ну а потом были SpaceX (частный разработчик ракет-носителей), космические спутники для интернета и прочие невероятные штуки, которые двигают человечество в будущее.

И вот теперь к выводам. Мне ужасно жалко молодых людей, которые вынуждены работать продавцами всякой чуши в миллиардах барнаульских торговых центров. А куда идти? У нас созданы такие условия, что работники без опыта совсем-совсем никому не нужны, а с опытом просто никому не нужны. Вот молодежь и просиживает с 10:00 до 22:00 на табуретке, а в качестве окна в жизнь — только кредитный смартфон.

Конечно, они и сами виноваты. Нужен так называемый "сдвиг по фазе", переключение сознания, чтобы творить и не просиживать. А для этого необходимо учиться, много читать, ездить по миру. А для этого нужны деньги и работа. А без опыта, напоминаю, никуда не берут. И с опытом не берут. И вот что делать молодому поколению, действительно непонятно. Таланты пробьются благодаря "Ютьюбу". А обычный Антон или обычная Екатерина? По цифрам все хорошо, занятость молодежи на уровне, а в реальности — тлен и тоска. И нет сдвигов. А они очень нужны.