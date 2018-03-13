Сдвиг по фазе: паразитировать или становиться успешным, ныть или творить?

На неком прекрасном барнаульском предприятии на одной должности работают три человека: алкоголик, суицидница и наркоман. Они занимают одну ставку и то, что мог делать один человек, делают втроем. По очереди.
И это не страшный сон кадровика, я лично знаком с этим работодателем и тем шапито, что он устроил в своей компании. Почему он так делает? Все трое — его родственники, которых приходится тащить по жизни из жалости. Давать кров, вместо "рыбы" — "удочку", вытирать сопли. "Отец Тереза" думает, что через такую схему попадет в рай.
Однако подобная невообразимая система воспитывает паразитов. И не двигает нас вперед. А точнее, и вовсе откидывает в Средневековье. Сейчас, как мне кажется, тот момент, когда нужно брать себя в руки, развиваться, придумывать стартапы, закрывать их и делать новые. В общем, двигаться-двигаться-двигаться! Свежие формы бизнеса, фантазия, целеустремленность — вот что может привести к успеху.
На важном семинаре мне рассказали о московской компании, которая предложила новую услугу по прохождению техосмотра и регламентного технического обслуживания автомобиля. Достаточно через приложение выбрать конкретную СТО, время, дату и пр. — и в нужное время к вам приедет человек, заберет ключи, отвезет машину в сервис, проследит за работами, а потом вернет авто обратно к дому. Это из простого.
Из более сложного. Недавно мы все наблюдали, как Илон Маск запустил машину в космос. Вы только вдумайтесь! В нашем любимом космосе летает автомобиль "Тесла"! И тут важен еще один полет — полет мысли! Маск запустил к звездам "Теслу", автомобиль производства той компании, одним из основателей которой он является. Это реклама на миллиард долларов, а то и больше!
А ведь когда-то Маск тоже был ребенком. Правда, этот ребенок (очень талантливый) смог уже в 12 лет продать за 500 долларов свою первую программу — видеоигру Blastar. Ну а потом были SpaceX (частный разработчик ракет-носителей), космические спутники для интернета и прочие невероятные штуки, которые двигают человечество в будущее.
И вот теперь к выводам. Мне ужасно жалко молодых людей, которые вынуждены работать продавцами всякой чуши в миллиардах барнаульских торговых центров. А куда идти? У нас созданы такие условия, что работники без опыта совсем-совсем никому не нужны, а с опытом просто никому не нужны. Вот молодежь и просиживает с 10:00 до 22:00 на табуретке, а в качестве окна в жизнь — только кредитный смартфон.
Конечно, они и сами виноваты. Нужен так называемый "сдвиг по фазе", переключение сознания, чтобы творить и не просиживать. А для этого необходимо учиться, много читать, ездить по миру. А для этого нужны деньги и работа. А без опыта, напоминаю, никуда не берут. И с опытом не берут. И вот что делать молодому поколению, действительно непонятно. Таланты пробьются благодаря "Ютьюбу". А обычный Антон или обычная Екатерина? По цифрам все хорошо, занятость молодежи на уровне, а в реальности — тлен и тоска. И нет сдвигов. А они очень нужны.
- Сюжет: Мнение Евгения Боброва
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