Сечина вызовут в суд по делу экс-главы Минэкономразвития

Замоскворецкий суд Москвы вызвал главу "Роснефти" Игоря Сечина на процесс по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере 2 млн долларов, сообщает bfm.ru.
Ходатайство прокуратуры о вызове "свидетеля № 1" для допроса в суд было удовлетворено после того, как выяснилось, что Игорь Сечин пока в суд не вызывался.
Это вызвало возмущение защиты подсудимого.
"Нам не понятно, почему в самом конце судебного следствия мы узнаем, что повестка ему даже не высылалась", — сказал один из защитников Тимофей Гриднев.
Ранее сообщалось, что глава "Роснефти" Игорь Сечин не присутствовал при осмотре машины Алексея Улюкаева, где оперативники нашли 2 млн долларов, рассказал сотрудник ФСБ Алексей Калугин на допросе в Замоскворецком суде Москвы.
По версии следствия, осенью 2016 года министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев требовал от главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина взятку в размере 2 млн долларов за положительное заключение на покупку 50,08% акций ПАО "Башнефть". В противном случае он угрожал срывать другие сделки компании. 14 ноября 2016 года его задержали с поличным при выходе из офиса "Роснефти", а на следующий день поместили под домашний арест.
К рассмотрению дела по существу суд приступил 1 сентября. Вину в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) экс-министр не признал. Он считает случившееся провокацией.
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