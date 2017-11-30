Сегодня и завтра налоговые инспекции Алтайского края будут работать в продленном режиме

Завтра истекает срок уплаты имущественных налогов за прошлый год, и многие обращаются в инспекции именно в последние дни. Продленный режим работы позволит обслужить максимальное количество налогоплательщиков.

Оплатить налоги на землю, транспорт и имущество необходимо не позднее 1 декабря. После этого срока на неуплаченную сумму будет начисляться пеня, поэтому задолженность, если она все же возникнет, лучше погасить как можно быстрее. После 5 декабря информация о задолженности будет доступна на портале госуслуг www.gosuslugi.ru, а получить квитанцию на уплату можно будет не только в налоговых инспекциях, но и в филиалах Многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг.

В УФНС России по Алтайскому краю напоминают, что в этом году бумажное уведомление на уплату налогов на землю, транспорт и имущество не направляется активным пользователям "Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц". Для того чтобы посмотреть начисления, распечатать квитанцию на уплату или оплатить налоги онлайн, им необходимо зайти в сервис. Если гражданин забыл пароль, можно обратиться в любую налоговую инспекцию для восстановления доступа.

Уведомление также не направляется, если гражданину предоставлена льгота в виде освобождения от уплаты, если сумма его имущественных налогов составляет менее 100 рублей. Кроме этого, налог на имущество физических лиц не начисляется на недвижимость, введенную в эксплуатацию после 1 января 2012 года.

Справка

По данным на 28 ноября в бюджет перечислено почти 2.2 млрд руб. имущественных налогов, или 61% от начисленной суммы. Транспортного налога поступило 1.1 млрд руб., или 66%, земельного – 502 млн. руб., или 60,4%, налога на имущество физических лиц – 522 млн. руб., или 53%.