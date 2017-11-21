Сегодня в России отмечают День работника налоговых органов РФ

21 ноября отмечают профессиональный праздник работники налоговых органов Российской Федерации. В этом году службе исполнилось 27 лет.
От эффективной работы ведомства во многом зависит реализация социальных проектов государства, благоустройство и развитие территорий, ведь именно налоговые доходы составляют основу регионального и местных бюджетов.
Сегодня налоговая служба – это современная, технологичная структура, работа которой направлена на стимулирование позитивных изменений в экономике, создание прозрачной бизнес-среды и обеспечение комфортных условий для налогоплательщиков. Большинство услуг, оказываемых ведомством, сегодня можно получить, не обращаясь в инспекцию лично, с помощью многочисленных интернет-сервисов.
В Алтайском крае в налоговых органах трудятся более двух тысяч сотрудников. Они обслуживают 2,7 млн физических лиц, 52,4 тысячи индивидуальных предпринимателей и почти 53 тысячи организаций.
С профессиональным праздником алтайских налоговиков поздравил руководитель управления ФНС России по региону Юрий Куриленко. Он отметил, что нынешнее поколение сотрудников гордится принадлежностью к службе, бережно хранит и преумножает традиции своих предшественников, чтит главные ценности, положенные в основу служения государству – честность, порядочность и бескомпромиссную верность закону.
Юрий Куриленко,
руководитель управления ФНС России Алтайского края:
В день нашего профессионального праздника хочу поблагодарить коллектив управления и территориальных инспекций края за ответственный подход к работе, за добросовестность и неравнодушие. Желаю вам профессионального роста и личного благополучия. Счастья и добра вам и вашим близким.