Секреты болельщиков: как выиграть билет на главное футбольное событие мира

Новиков Денис Александрович:

— Футболом болею с малых лет – московский "Спартак" моя любимая команда. Я сам восемь лет играл в "Динамо-Барнаул", но из-за травмы пришлось выбрать другой вид деятельности, не связанный со спортом. Работа у меня отдаленная, заправляться приходится часто, так что заправиться на нужный для участия в акции литраж труда не составило. Когда мне позвонили и сообщили о выигрыше, эмоций было очень много! Ни разу за свою жизнь я ничего не выигрывал, было сложно поверить в победу. Я поеду на матч с товарищем, мы уже подготовились – заготовили флаги Барнаула. Болеть будем за Бельгию.

Есипов Алексей Анатольевич:

— В детстве я часто ходил с дедом на игру барнаульской команды "Динамо", это было нашей семейной традицией. Матчи проходили почти каждые выходные, стадион был полон народа, на играх иногда разыгрывали призы – сосед выиграл лодку и "Запорожец", мы никогда ничего не выигрывали, а с детства очень хотелось получить какой-нибудь приз. На матч поеду вместе с супругой. Болеем за Россию и за сборную Германии.

Ярослав Панкратов,

руководитель по продажам сети АЗС "Газпромнефть" в Алтайском крае:

— Впервые в своей истории Россия стала страной-хозяйкой Чемпионата мира по футболу FIFA. Конечно, мы не могли остаться в стороне от этого события и вместе с международной платежной системой VISA решили разыграть среди автомобилистов билеты на ключевые этапы турнира — четвертьфинал, полуфинал и финал. Я желаю нашей сборной удачи и побед в будущих матчах. И также желаю удачи каждому, кто будет участвовать в этой акции.

Розыгрыш билетов на двоих на Чемпионат мира по футболу FIFATM продолжается. Ставки повысились: на кону 13 билетов на полуфиналы и финальный матч. Нынешний турнир уже повторил рекорд мировых первенств по количеству назначенных 11-метровых, а это значит, что ключевые этапы точно будут жаркими. Также среди участников акции будут разыграны уникальные сувениры с автографами футболистов прямо со стадионов.

Чтобы получить шанс выиграть, надо заправлять свой автомобиль на станциях "Газпромнефти" не меньше чем на 25 литров топлива, расплачиваться банковской картой Visa и регистрировать чеки на сайте акции: www.gpn-promo.com. Чем больше чеков вы зарегистрируете – тем выше шансы на победу.

Организатор розыгрыша: ООО "Газпромнефть-Центр". Срок проведения розыгрыша: с 20 мая по 15 июля 2018 г. Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.gpn-promo.ru.