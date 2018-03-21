"Прекрасное место": как и зачем барнаульские женщины ходят на секс-тренинги

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Ходьба на попе

На занятие по интимному фитнесу нужно приходить в юбке или платье. Иначе никак: здесь, как у гинеколога, приходится оголяться. Одна из девушек пришла в длинной футболке — тоже вполне подходит. "Лишь бы попу прикрывало", — говорит тренер Ольга Классен.

У Ольги медицинское и психологическое образование. Тренировкой интимных мышц и женской психологией она занимается уже несколько лет. Медицина, по ее мнению, убирает только симптомы женских проблем, а тренинги по имбилдингу способны их решить. В своей работе она использует микс техник имбилдинга ("Вагитон", гимнастика Кегеля).

Недавно Ольга прекращала тренинги после рождения второго ребенка. Как только ему исполнился месяц, тренер вернулась к работе.

Ольга Классен, тренер по имбилдингу.

Ольга Классен,

преподаватель по имбилдингу:

— У каждого тренера по интимной гимнастике есть ребенок, зачатый благодаря занятиям — они существенно повышают шансы забеременеть. Так случилось и у меня. Поэтому во время курса я рекомендую предохраняться, если ученицы не планируют детей.

Занятие начинается с разминки. Так же, как и остальные мышцы, интимные нуждаются в разогреве. Ученицы ерзают на попах по ковру и ходят походкой Чарли Чаплина, высоко поднимая бедра.

Дальше происходит знакомство со сфинктерами и их тренировка. С анальным проблем не возникает — все его сразу же обнаруживают и прекрасно справляются с тем, чтобы его втянуть и расслабить.

"Представьте, что хотите пукнуть, но вам нельзя", — говорит наставник.

С вагинальным сложнее. "Если у вас напряглось и в другом месте, ничего страшного: значит, надо чуть отпустить", — дает указания Ольга.

А вам слабо?

Основной тренажер на таких тренировках — шар диаметром 30 или 35 мм. К нему прикреплен стержень с лазерным указателем. Когда шарик втягивают во влагалище, луч движется вниз. При расслаблении мышц луч идет вверх.

— Втянули-расслабили, втянули-расслабили. Не халтурим, не раскачиваем попу, стоим ровно, двигаем только интимными мышцами, — командует Ольга Классен.

Девочки стараются. На занятии их трое, и у всех вполне приличные показатели.

Занятия проходят в небольшом офисном помещении — по соседству с краевым министерством образования и науки. Здесь есть чайный уголок и ковер на полу. На стене приклеены бумажные линейки с делениями от 0 до 200 см. По ним девушки следят, насколько низко удается опустить лазерный луч при сжатии мышц и поднять вверх при расслаблении.

Идеальный показатель разницы между верхней и нижней точкой — 1,5 метра и выше. Если меньше — надо укреплять мышцы. "Вот, недельку дома позанималась, уже 150 см делаешь, молодец", — хвалит одну из учениц Ольга.

Секс-коучи уверяют, что интимная гимнастика приносит "колоссальную пользу": женщина становится более уверенной в себе, перестает испытывать проблемы с оргазмами, болями во время месячных. Имбилдинг, по их заверениям, помогает при небольших опущениях матки и может быть хорошей профилактикой.

Барнаульский гинеколог Наталья Казакова (имя изменено по просьбе респондента — прим. altapress.ru) в целом положительно относится к интимной гимнастике — при условии, что ее преподают грамотные тренеры.

Наталья Казакова,

гинеколог:

— Интимная гимнастика хороша в качестве профилактики и лечения легких опущений, но при серьезных заболеваниях может помочь только медицинское вмешательство. Что касается избавления проблем с менструациями, то любые физические упражнения улучшают кровообращения и нормализуют этот процесс. Хотя многие женщины, скорее всего, с этим не согласятся. Отсутствие оргазма также не всегда можно решить с помощью интимной гимнастики, ведь зачастую это связано с психологическими проблемами.

Как сияет жемчужина

Сфера интимных тренингов в Барнауле только начинает развиваться. Пока в краевой столице altapress.ru обнаружил двух преподавателей имбилдинга. Приезжают тренеры из других городов, но они проводят разовые, однодневные занятия.

Похожие тренинги по системе "Вагитон" в Барнауле проводит Александра Киреева. Она получила сертификат об обучении в школе создателя этой системы. Александра — стройная блондинка, мама троих детей. Говорит, что роды давались ей легко — во многом благодаря интимной гимнастике и йоге.

Александра Киреева, тренер по имбилдингу.

Александра Киреева,

инструктор по интимной гимнастике системы "Вагитон":

— Девочки иногда приходят очень запущенные, с показателем 50 см и ниже. И возраст тут роли не играет. Может прийти 35-летняя рожавшая женщина, а у нее все в норме. Тогда мы просто улучшает ее показатель, доводим до совершенства. И женщина уходит домой с полученными навыками и занимается профилактикой.

Барнаульские секс-коучи уверяют, что одних упражнений недостаточно. К тренингу они примешивают йогу, даосские практики, медитативные упражнения. Так, говорят они, можно развить женщину психологически — снять лишние барьеры.

Ольга Классен,

преподаватель по имбилдингу:

— Принципиальное отличие моего курса "Божественная сексуальность" не только в отработке навыка, а в раскрытии женственности с учетом утраченных древних знаний. С акцентом на сохранение семьи и моногамности. Тренировка интимных мышц с учетом духовного и энергетического аспектов открывает доступ к нашей женской силе. Весь мир сам ложится к ногам такой женщины!

У Ольги Классен духовная практика начинается после упражнений. На первой встрече она предлагает своим ученицам закрыть глаза, расслабиться и представить, что у них в матке находится жемчужина.

— Представьте, что у вас там самое прекрасное место на Земле. Подумайте, как сияет ваша жемчужина, — говорит Ольга.

Секс-шопы в душевном городе

Александра Киреева признается, что особенно зажатых женщин призывает ходить в секс-шопы. Если они стесняются, в шутку грозит отвести их туда за руку.

Александра Киреева,

инструктор по интимной гимнастике системы "Вагитон":

— Мужчина — Бог, а женщина — его дыхание. Я учу своих клиентов не только сжимать и разжимать мышцы, но и правильному восприятию цели курса. Нельзя тренировать просто навык, без духовности, иначе женщина может начать дарить полученную энергию не тем, кому нужно. Женщина должна радовать только одного, своего мужчину.

Чаще всего на интимную гимнастику приходят женщины с проблемами отсутствия либидо, желающие восстановиться после родов. Молодые девушки с помощью этих тренингов хотят повысить качество интимной жизни, уменьшить объем влагалища и укрепить женское здоровье.

Правда, пока клиентов у секс-тренеров не так много — в среднем 10 в месяц.

Ольга Классен,

преподаватель по имбилдингу:

— Запросы есть. Но так как у нас город маленький и душевный, многие стесняются встретиться со знакомыми, переживают, что о них подумают, считают сексуальное развитие чем-то аморальным. Это лишь от нашей сексуальной неграмотности и концентрации на поверхностном действии.

О чем говорят жительницы Барнаула после интимной гимнастики