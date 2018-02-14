Селфи со звездой. С кем из российских знаменитостей фотографируются алтайские депутаты

Александр Прокопьев и Николай Валуев. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr. Александ Прокопьев, Наталья Кувшинова, Михаил Пореченков, Николай Валуев, Сергей Железняк. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr. Наталья Кувшинова и Петр Толстой. Фото: www.instagram.com/kuvshinova_natalya. Даниил Бессарабов и Андрей Мерзликин. Фото: www.instagram.com/bessarabovdv. Александр Прокопьев и Владислав Третьяк. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr. Александр Прокопьев с Александром Карелин. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr. Даниил Бессарабов и Николай Валуев. Фото: www.instagram.com/bessarabovdv. Александр Прокопьев и Владислав Третьяк. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr. Александр Прокопьев и Николай Валуев. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr. Наталья Кувшинова и Николай Валуев. Фото: www.instagram.com/kuvshinova_natalya. Александр Прокопьев и Николай Валуев. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr. Александр Прокопьев и Николай Валуев. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr. Александр Прокопьев и Василий Лановой. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr.

Накануне алтайские депутаты-единороссы Александр Прокопьев и Наталья Кувшинова вместе с большой московской делегацией слетали во Владикавказ на слет добровольцев. В соцсетях появились снимки народных избранников вместе с такими звездами, как Михаил Пореченков и Николай Валуев. Altapress.ru решил посмотреть в аккаунтах наших депутатов, снимками с какими еще деятелями шоу-бизнеса, телевидения и спорта они делятся в интернете.

Как оказалось, именно фотографий с Николаем Валуевым больше всего у алтайских "думцев". Есть такие снимки и у Прокопьева, и у Кувшиновой и у их еще одного алтайского коллеги по фракции ЕР — Даниила Бессарабова.

А вот самый опытный представитель Алтайского края в Госдуме края Николай Герасименко так долго находится в Москве на депутатстве, что уже сам почти стал звездой, с которым снимают сюжеты на Центральном телевидении:

Ну а представляющий наш край во фракции КПРФ писатель Сергей Шаргунов и так звезда, с которым готовы заселфиться многие: