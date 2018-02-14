Селфи со звездой. С кем из российских знаменитостей фотографируются алтайские депутаты

Среди массы бонусов, которые дает человеку статус депутата Госдумы, есть один нематериальный плюсик: ты чаще, чем обычный гражданин встречаешься со знаменитостями. А потом фотографируешься с ними и постишь статусные снимки в соцсети.
Накануне алтайские депутаты-единороссы Александр Прокопьев и Наталья Кувшинова вместе с большой московской делегацией слетали во Владикавказ на слет добровольцев. В соцсетях появились снимки народных избранников вместе с такими звездами, как Михаил Пореченков и Николай Валуев. Altapress.ru решил посмотреть в аккаунтах наших депутатов, снимками с какими еще деятелями шоу-бизнеса, телевидения и спорта они делятся в интернете.
Как оказалось, именно фотографий с Николаем Валуевым больше всего у алтайских "думцев". Есть такие снимки и у Прокопьева, и у Кувшиновой и у их еще одного алтайского коллеги по фракции ЕР — Даниила Бессарабова.
А вот самый опытный представитель Алтайского края в Госдуме края Николай Герасименко так долго находится в Москве на депутатстве, что уже сам почти стал звездой, с которым снимают сюжеты на Центральном телевидении:
Ну а представляющий наш край во фракции КПРФ писатель Сергей Шаргунов и так звезда, с которым готовы заселфиться многие:
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