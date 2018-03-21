Сельских депутатов хотят освободить от раскрытия доходов

Краткое содержание

В чем проблема?

Местных депутатов обязали раскрывать сведения о доходах наравне с федеральными и региональными коллегами с 2016 года. До этого такое требование касалось лишь главы города или района и депутатов, работающих на постоянной основе, то есть за зарплату.

После принятия закона депутаты в части сел, районов и городов решили сдать свои мандаты: у них не было ни времени собирать многочисленные бумаги, ни желания "светить" свои заработки и имущество.

Накануне муниципальных выборов в 2017 году выяснилось, что часть людей, которые могли бы баллотироваться, не стали этого делать, чтобы затем не декларировать доходы.

В соседней Республике Алтай суд обязал совет депутатов Каракокши (Чойский район), вообще, лишить одного из народных избранников мандата, за то, что он не предоставил сведения о доходах, сообщала Генпрокуратура в 2017 году.

Кто пытается отменить?

В краевом Заксобрании начали готовить инициативу в Госдуму по отмене данного требования к сельским депутатам. Но Алтайский край опередила Оренбургская область, сообщил сайт АКЗС. На предложение оренбуржцев правительство РФ дало отрицательное заключение. Основание — противоречие государственной антикоррупционной политике.

Сейчас инициативная группа уже из Госдумы, в которую вошла и депутат от края Наталья Кувшинова, подготовили проект поправок, которые должны освободить именно сельских депутатов от обязанности декларировать доходы.

Что думают в АКЗС?

Правовой комитет краевого парламента инициативу думцев поддержал.

Андрей Осипов,

председатель комитета АКЗС по правовой политике:

— Мы понимаем важность темы противодействия коррупции и открытости доходов государственных служащих и депутатов перед избирателями. Депутат не должен скрывать ни свои доходы, ни имущество — все эти сведения должны быть публичны. Но процесс декларирования и предоставления сведений достаточно сложный и серьезный.

Осипов считает, что для депутатов сельских поселений это требование излишне.

Андрей Осипов,

председатель комитета АКЗС по правовой политике:

— Деятельность депутатов сельских и районных советов имеет не тот уровень коррупционных рисков, который требует отчета об доходах. Нужно облегчить им работу. Мы должны и так сказать им спасибо за то, что они проявляют гражданскую позицию, пошли на выборы и адекватно в большинстве случаев исполняют депутатские обязанности. Это работа ведется на общественных началах. В результате проведенного анализа мы убедились, что среди них, как правило, нет людей, имеющих серьезные финансовые активы. Это учителя, врачи, индивидуальные предприниматели, фермеры, пенсионеры, продавцы.

Краевые депутаты надеются, что законопроект будет принят, а следующим шагом станет отмена такого требования к районным депутатам, за исключением тех, кто работает за зарплату.