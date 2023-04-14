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Сельский писарь, полиглот и «бердвотчер». С кого и чего начался Бийский краеведческий музей им. В. Бианки

14 апреля 1920 года открыли Бийский краеведческий музей им. В. Бианки, который собрал в себе немало удивительных экспонатов. Вот что мы о них знаем.

Бийский краеведческий музей им. В. Бианки, дата фото не указана.
Бийский краеведческий музей им. В. Бианки, дата фото не указана.
бийский-музей.рф

  • Основой музейного фонда стали экспонаты из коллекции Алтайского народного университета и бывшей земской управы.

  • Первый директор музея Михаил Крот-Донорский привлекал для создания музея лучшие умы Бийска — среди них был и Виталий Бианки. Также Крот-Донорский участвовал в экспедиции на Телецкое озеро, по окрестностям Бийска и Чарышу для изучения природных условий.

  • Сам Виталий Бианки изначально преподавал в Алтайском народном университете орнитологию и был лаборантом-зоологом при его музее. Он участвовал в работе Общества любителей природы: вел фенологические наблюдения, следил за животными, все записывал в дневник. Эти пометки он позже и использовал в своих литературных произведениях.

  • Организатором отдела восточного искусства была Валентина Сенгалевич-Копылова. Она училась в Варшавском институте благородных девиц и знала пять языков. На средства ее отца в Бийске построили Народный дом, в котором теперь располагается Драматический театр.

Виталий Бианки.
Виталий Бианки.
shkolazhizni.ru.

  • К работе в музее привлекли писаря М. Д. Копытов из села Фоминского. Впоследствии он стал первооткрывателем алтайского палеолита.

  • За первые полгода в Бийский музей посетило ни много ни мало 5 тыс. человек. Также при нем был молодежный кружок: там проводили лекции, вечера и экскурсии.

Экспонат Бийского краеведческого музея им. В. Бианки.
Экспонат Бийского краеведческого музея им. В. Бианки.
бийский-музей.рф
Экспонат Бийского краеведческого музея им. В. Бианки.
Экспонат Бийского краеведческого музея им. В. Бианки.
бийский-музей.рф

  • В 1924 году директором музея стал Борис Митропольский, а Бийский музей принял участие в работе Первого Сибирского научно-исследовательского съезда в Новосибирске, установил связь с центральными музеями страны и начал брать входную плату с посетителей.

  • В 1927 году директором музея назначили Сергея Сергеева. При нем обновились экспозиции, открылся историко-революционный отдел, появились временные выставки. В 1929 году археологическая экспедиция Бийского музея сделала пробные раскопки около села Красноярского — собрала материал эпох бронзы и железа. К 1930 году посещаемость увеличилась до 18 тыс. человек.

  • Даже во время Великой Отечественной войны Бийский музей сохранил основное здание и проводил выставки, в том числе передвижные.

  • В 2001 году музею присвоили I категорию. Он стал лауреатом премии Алтайского края в области литературы, культуры и искусства и был награжден медалью «За вклад в наследие народов России».

Бийский краеведческий музей им. В. Бианки, дата фото не указана.
Бийский краеведческий музей им. В. Бианки, дата фото не указана.
бийский-музей.рф

  • 3 октября 1967 года Бийскому краеведческому музею присвоили имя Виталия Бианки, детского писателя и натуралиста, одного из организаторов Бийского музея.

  • Главное здание музея — это бывший дом купца Ассанова, единственный на Алтае образец городской усадьбы с ярко выраженными чертами модерна. Еще один из отделов — Музей Чуйского тракта, — размещается в бывшем доме купца Варвинского.

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