Сельский писарь, полиглот и «бердвотчер». С кого и чего начался Бийский краеведческий музей им. В. Бианки

Организатором отдела восточного искусства была Валентина Сенгалевич-Копылова. Она училась в Варшавском институте благородных девиц и знала пять языков. На средства ее отца в Бийске построили Народный дом, в котором теперь располагается Драматический театр.

Первый директор музея Михаил Крот-Донорский привлекал для создания музея лучшие умы Бийска — среди них был и Виталий Бианки. Также Крот-Донорский участвовал в экспедиции на Телецкое озеро, по окрестностям Бийска и Чарышу для изучения природных условий.

За первые полгода в Бийский музей посетило ни много ни мало 5 тыс. человек. Также при нем был молодежный кружок: там проводили лекции, вечера и экскурсии.

К работе в музее привлекли писаря М. Д. Копытов из села Фоминского. Впоследствии он стал первооткрывателем алтайского палеолита.

В 1924 году директором музея стал Борис Митропольский, а Бийский музей принял участие в работе Первого Сибирского научно-исследовательского съезда в Новосибирске, установил связь с центральными музеями страны и начал брать входную плату с посетителей.

В 1927 году директором музея назначили Сергея Сергеева. При нем обновились экспозиции, открылся историко-революционный отдел, появились временные выставки. В 1929 году археологическая экспедиция Бийского музея сделала пробные раскопки около села Красноярского — собрала материал эпох бронзы и железа. К 1930 году посещаемость увеличилась до 18 тыс. человек.

Даже во время Великой Отечественной войны Бийский музей сохранил основное здание и проводил выставки, в том числе передвижные.