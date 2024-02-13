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Семь профессий, семь техник. Как вулканизаторщик стал художником и вернул Алтаю лубок

Altapress.ru рассказывает, как художник Александр Потапов перепробовал себя в разных профессиях, но остановился на живописи, а позже влюбился в лубок и показал его самобытность не только в стране, но и за рубежом.

Художник Александр Потапов.
Художник Александр Потапов.
vk.com/kraevedaltay
  • График Александр Потапов родился 11 февраля 1940 года в городе Черемхово Иркутской области.
  • Вся жизнь Александра Потапова связана с Сибирью. Даже его псевдоним — Тунгус Черемховский. С 17 лет Потапов трудился на производстве, овладел профессиями вулканизаторщика, шлифовщика, слесаря-монтажника, автослесаря и маляра.
&quot;До третьих петухов&quot;, автор Александр Потапов, 1988 год.
"До третьих петухов", автор Александр Потапов, 1988 год.
vk.com/kraevedaltay
  • Потапов отучился на художника-оформителя в Иркутском училище искусств и вскоре после выпускных экзаменов уехал в Братск. Там он работал художником-оформителем во дворце культуры. С 1972 года мастер живет и трудится в Барнауле.
  • Александр Потапов 25 лет проработал на Алтайском творческо-производственном комбинате Художественного фонда РСФСР.
  • С 1970 года художник участвует в международных, всесоюзных, республиканских, зональных и других выставках. На его счету 28 персональных экспозиций в Братске, Барнауле, Семипалатинске, Иркутске, Тальцы, Шелехово, Черемхово, Саянске, Павловске, за рубежом — в Токио и Стокгольме.
  • Потапов посвятил много работ алтайским селам и его жителям, например, «В кузнечно-прессовом», «Алтайские студенческие стройотряды», «Колькина Эртээшка».
  • Особенное место в творчестве Потапова занимает лубок. Им художник увлекся в 1985 году после знакомства с основоположником современного лубка — Виктором Пензиным. Эта техника стала «визитной карточкой» Потапова на долгие годы.
&quot;Скоморохи&quot;, автор Александр Потапов, 1997 год.
"Скоморохи", автор Александр Потапов, 1997 год.
vk.com/kraevedaltay
  • Благодаря участию в многочисленных выставках Александр Потапов привлек внимание людей к почти забытому самобытному лубку на Алтае. Так, в 1989 году по инициативе художника в Шишковке открыли выставку работ из коллекции Мастерской народной графики.
  • С 1980 года Александр Потапов — член Союза художников России, с 1985 года — член Мастерской народной графики.

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