Семь россиянок продали в Бахрейн для занятия проституцией

Ранее следователи сообщали, что с 2014 года шесть жительниц города Воткинска, предполагаемые члены преступной группы, подыскивали на территории Удмуртии молодых женщин, которых склоняли к занятию проституцией за рубежом, обещая высокое денежное вознаграждение. Предлагали трудоустройство в Бахрейне. Все подозреваемые задержаны. Им предъявлены обвинения по статьям "Торговля людьми", "Вовлечение в занятие проституцией", "Организация занятия проституцией" и "Похищение документов".

В настоящее время следствием установлены семь потерпевших — жительниц города Воткинска, Воткинского и Завьяловского районов Удмуртии в возрасте от 19 до 33 лет, которых участники преступной группы переправили из России на территорию королевства Бахрейн и принудили, в том числе путем нанесения побоев, к занятию проституцией. По прибытию в Бахрейн члены преступной группы изъяли у них паспорта и разместили в номерах отеля, где заставили оказывать платные сексуальные услуги клиентам, при этом женщины не имели возможности выйти за пределы отеля.

Некоторые из потерпевших были вынуждены заниматься проституцией в Бахрейне более года, вернуться в Россию им удалось после обращения за помощью в правоохранительные органы Бахрейна и посольство РФ.

По данным следствия, среди предполагаемых членов преступной группировки 56-летняя пенсионерка, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за вовлечение в занятие проституцией, ее 32-летняя и 39-летняя дочери, а также 44-летняя глава крестьянско-фермерского хозяйства, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что в Омске появилась инициатива по легализации проституции. С этой идеей во время публичных слушаний в горсовете по исполнению бюджета Омска за прошлый год выступил местный общественник Анатолий Степанов. По мнению инициатора, с помощью легализации этого вида деятельности можно будет пополнить не только городской бюджет, но и казну страны. В Омской области имеются как минимум пара тысяч проституток, доход которых составляет 3,6 млрд рублей и может приносить в региональный бюджет более 500 миллионов, то есть 13 % налоговых отчислений.