"Санта-Мария-Ра" и удар Сеятеля. Смешные ракурсы барнаульских памятников и зданий

Сегодня, 07:02.
Туризм

Лето — самое время, чтобы походить по Барнаулу с фотоаппаратом. Горожане и туристы любят фотографироваться у местных скульптур и памятников архитектуры. Но мало кто знает, что если выбрать необычный ракурс для съемки, можно получить забавное фото. Altapress.ru решил показать вам несколько таких веселых мест для селфи.

"Сердце поэта" на улице Пушкина.
"Сердце поэта" на улице Пушкина. Фото: Екатерина Вибе.

Стройка жилого здания на улице Гоголя возле мэрии когда-нибудь завершится, увезут кран, и поймать "сердечко" над головой памятника Пушкину уже не удастся. Поэтому торопитесь сделать этот кадр.

"Санта Мария" на площади Спартака.
"Санта Мария" на площади Спартака.

Этот ракурс мы назвали "Санта-Мария". Крест над магазином, в отличие от "Сердечка Пушкина", никуда не денется, так что фотографироваться здесь можно сколько угодно и круглый год.

"Ленин-белогвардеец" у здания краевого суда.
"Ленин-белогвардеец" у здания краевого суда.

Ленин, несущий в руке не красный флаг, а российский триколор  — это нонсенс. Что за белогвардейский ракурс!

"Удар Сеятеля" на площади Октября.
"Удар Сеятеля" на площади Октября.

Главный памятник, оставшийся от губернаторства Александра Карлина, посвящен переселенцам на Алтай. Вряд ли московский скульптор Олег Закоморный подозревал, когда ваял эту композицию, что с определенной точки съемки сеятель Семён (так его иногда зовут в народе) будет бить кулаком (тащить за волосы?) маленькую Семёновну.

"Факел коммунизма" или "Красный грааль" на площади Советов.
"Факел коммунизма" или "Красный грааль" на площади Советов.

А вот голову еще одного барнаульского Ильича, помещенную в чашу, мы назвали "Красный грааль". Хотя некоторые сотрудники редакции говорят, что это "Факел коммунизма".

"Трезубец Октября" на одноименной площади.
"Трезубец Октября" на одноименной площади.

"Трезубец Октября". Его вы можете разглядеть на одноименной площади, если совместите в видоискателе фотоаппарата знаменитый "Шпиль" с раздвоенными фонарями.

"Хвост виляет Арбатом". Скульптура медведя на улице Мало-Тобольской.
"Хвост виляет Арбатом". Скульптура медведя на улице Мало-Тобольской.

Тут мы вообще ничего не совмещали. Просто медвежонок на барнаульском "Арбате" (пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской) сам по себе забавен. А если сфотографироваться на нем верхом, с голым торсом и в штанах цвета хаки, то можно на минуту представить себя Сами Знаете Кем.

P.S. А какие любопытные ракурсы с известными памятниками знаете вы?

Екатерина Вибе, Виктория Траут

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