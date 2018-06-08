"Санта-Мария-Ра" и удар Сеятеля. Смешные ракурсы барнаульских памятников и зданий

Стройка жилого здания на улице Гоголя возле мэрии когда-нибудь завершится, увезут кран, и поймать "сердечко" над головой памятника Пушкину уже не удастся. Поэтому торопитесь сделать этот кадр.

Этот ракурс мы назвали "Санта-Мария". Крест над магазином, в отличие от "Сердечка Пушкина", никуда не денется, так что фотографироваться здесь можно сколько угодно и круглый год.

Ленин, несущий в руке не красный флаг, а российский триколор — это нонсенс. Что за белогвардейский ракурс!

Главный памятник, оставшийся от губернаторства Александра Карлина, посвящен переселенцам на Алтай. Вряд ли московский скульптор Олег Закоморный подозревал, когда ваял эту композицию, что с определенной точки съемки сеятель Семён (так его иногда зовут в народе) будет бить кулаком (тащить за волосы?) маленькую Семёновну.

А вот голову еще одного барнаульского Ильича, помещенную в чашу, мы назвали "Красный грааль". Хотя некоторые сотрудники редакции говорят, что это "Факел коммунизма".

"Трезубец Октября". Его вы можете разглядеть на одноименной площади, если совместите в видоискателе фотоаппарата знаменитый "Шпиль" с раздвоенными фонарями.

Тут мы вообще ничего не совмещали. Просто медвежонок на барнаульском "Арбате" (пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской) сам по себе забавен. А если сфотографироваться на нем верхом, с голым торсом и в штанах цвета хаки, то можно на минуту представить себя Сами Знаете Кем.

P.S. А какие любопытные ракурсы с известными памятниками знаете вы?

Екатерина Вибе, Виктория Траут