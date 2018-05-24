Сергей Бакулин стал лучшим машинистом вагоноопрокидывателя Алтай-Кокса

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Машинисты отвечали на теоретические вопросы по специальности, охране труда и производственной системе. Затем под наблюдением конкурсной комиссии выполняли привычные операции: дистанционно приводили в движение электротолкатель, который устанавливает отцепленный от состава вагон в ротор, переворачивали этот самый ротор с помощью специальных рычагов, следили за процессом по монитору и четко взаимодействовали с напарниками.

Звание лучшего машиниста вагоноопрокидывателя получил Сергей Бакулин. Второе место занял Владимир Колыхалов. Третье – Евгений Чистанов. Профсоюзный комитет наградил грамотой Андрея Кайгородова. Все призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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