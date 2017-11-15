"Серый кардинал Кремля" и представитель Госдепа обсудили размещение миротворцев в Донбассе

Согласно заявлению Суркова для ТАСС по итогам встречи, США приняли часть российский предложений по проекту резолюции о размещении миротворцев ООН в Донбассе.

"Подробно обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН на Украине. Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза — 29 абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль", — отметил Сурков. По словам помощника президента РФ,

Россия и США солидарны в том, что минские соглашения должны быть реализованы. "Для этого необходимо ускорить выполнение политических обязательств Киева при одновременном укреплении безопасности в зоне конфликта", — подчеркнул Сурков.

"В ходе третьей встречи состоялось всестороннее обсуждение текущего положения дел в дипломатической сфере относительно усилий по прекращению военных действий в Донбассе. Несмотря на то, что Соединенные Штаты и Россия имеют различные концепции о путях достижения мира, совместная работа в этом направлении будет продолжена. В соответствии с Минскими соглашениями существует необходимость сочетать политические меры с мерами в сфере безопасности. Обе стороны проанализируют мнения, высказанные в ходе встречи, и обдумают дальнейшие пути решения этой задачи", — говорится в сообщении посольства США в России.

Предыдущая консультация Волкера и Суркова состоялась 7 октября. Как и в этот раз, местом встречи сторон стала сербская столица. Встреча была закрыта для представителей прессы, место переговоров также осталось неизвестным — местные СМИ лишь сообщили, что представители РФ и США встретились в одном из отелей Белграда.

Факт

Владислав Сурков находится в санкционном списке Евросоюза.

Справка

Владислав Сурков — один из самых ярких представителей российской политической элиты. Эксперты называют его "гениальным коммуникатором", "креативным пиарщиком-консультантом", а газета The Washington Post — "выдающимся политическим разумом Кремля". Российские журналисты называют Суркова "серым кардиналом" Кремля.

Сурков считается одним из создателей и идеологов "партии власти" "Единая Россия". Его проектами были также создание избирательного блока "Родина" (2003) и партии "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" (2006). Также он является одним из вдохновителей проектов "Идущие вместе" (2000) и движения "Наши" (2005).

В июне 2006 года Сурков ввел в российский политический обиход термин "суверенная демократия", противопоставив его "управляемой демократии" — политическому режиму, управляемому извне.

В интервью агентству "Интерфакс" 27 декабря 2011 года при отставке с поста замглавы Администрации президента РФ Сурков утверждал: "Я был в числе тех, кто помогал президенту Ельцину осуществить мирный переход власти. В числе тех, кто помогал президенту Путину стабилизировать политическую систему", пишет polit.ru.